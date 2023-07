Dyogo Oliveira e Otávio Damaso ministram aula em pós sobre Regulação

Iniciada pela ENS (Escola de Negócios e Seguros) em março deste ano, a Pós-Graduação em Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças é um programa acadêmico da mais alta relevância, que aborda aspectos regulatórios destes três segmentos. Na semana passada, os alunos do curso puderam acompanhar aulas em formato de palestra com renomados executivos dos mercados de Seguros e Financeiro.

Na terça-feira, 11 de julho, o curso recebeu o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Dyogo Oliveira, abordando o tema “Uso de Recursos de Previdência, Seguro de Pessoas e Títulos de Capitalização como Garantia de Empréstimo e a Alavancagem de Crédito para o Mercado Brasileiro”.

O executivo aproveitou a oportunidade para apresentar o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros) e comentou o Projeto de Lei 2250/2023, que definiu a possibilidade de uso das reservas previdenciárias e de garantia.

Oliveira apontou os caminhos para o PL se tornar efetivo e para que as operações de crédito com base nos recursos de previdência sejam viabilizadas. Por fim, fez comparativos entre a aplicação dos modelos de crédito e mostrou alternativas complementares que agregam à legislação.

Inovações no mercado financeiro

Já na quinta-feira, 13 de julho, o convidado especial foi o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, que falou sobre “A Experiência do Mercado Financeiro na Regulação dos Meios Digitais”.

Damaso fez um histórico sobre o processo de inovação no sistema financeiro brasileiro e lembrou exemplos como o PIX, o Open Finance, as moedas digitais e o uso intensivo de dados na nuvem. O diretor do Bacen explicou que a inovação no mercado nacional é constituída pela “convergência”, que, segundo ele, significa a combinação de texto (mensagem trabalhada), pagamentos (valor pago pelo consumidor) e conteúdo (entendimento e informação relevante).

Representantes da ENS também participaram dos debates. Na primeira aula, Angélica Carlini, coordenadora Acadêmica do curso, e Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino da Escola, acompanharam as atividades. Já no segundo encontro, Márcio Pezzella, gerente de Logística, foi quem marcou presença pela ENS.

