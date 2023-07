Diagnóstico Inteligente Veicular – DIV controla origem de peças de reposição

O Diagnóstico Inteligente Veicular – DIV é um sistema único de leitura eletrônica de dados capaz de cruzar informações e gerar relatórios individuais para cada veículo (carros, caminhões, motos, ônibus, barcos ou máquinas agrícolas).

“É um enorme conjunto de benefícios. Com esse o diagnóstico, o saldo para a sociedade é a diminuição da emissão de poluentes, queda no número de furtos de peças – e consequente comércio ilegal de peças sem procedência, diminuição de acidentes por falta de manutenção e clonagem de veículos. Ele impacta diretamente na diminuição do roubo de veículos e ainda traz mais transparência e credibilidade ao mercado automotivo”, observa Myro Teixeira, CEO do DIV.

No ano passado, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, foram roubados e furtados mais de 138 mil veículos e menos de 12% foram recuperados.



NA PRÁTICA

O veículo é conectado à plataforma e é realizada uma leitura dos módulos e do chassi principal da eletrônica. Esses dados são cruzados imediatamente com a base de dados do Senatran (antigo Detran), detectando módulos divergentes, falhas e defeitos mecânicos, eletrônicos ou em itens de segurança (air bags, frenagem ABS), divergências na quilometragem e as condições gerais do veículo.

O diagnóstico leva cerca de dois minutos e já está em funcionamento em cidades do interior do estado de São Paulo, Recife e Goiânia.

O DIV foi adotado e vem sendo utilizado pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de São Paulo e Polícia Rodoviária de São Paulo (em fase de testes).

K.L.

Revista Apólice