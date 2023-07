CVG-RJ promove entrega do “Oscar do Seguro”

O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) anunciou a realização da 47ª edição da premiação Destaques do Ano. O evento reunirá profissionais, lideranças e empresas do setor com a melhor performance no período 2022/2023, no dia 21 de setembro de 2023, para entrega do “Oscar do Seguro”, como o prêmio é conhecido pelo mercado.

O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, afirma estar feliz por realizar mais essa edição, a fim de prestigiar aqueles que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e crescimento do mercado de seguros no último ano. “É uma ocasião em que nos reunimos para celebrar. Me sinto honrado por estar presidindo o Clube que há 47 anos mantém essa homenagem de forma ininterrupta”, declara. Os vencedores só serão anunciados no dia do evento.

Os interessados devem obrigatoriamente fazer suas reservas através dos telefones (21) 2203-0393 e (21)96428-4687 ou pelo e-mail:[email protected].

Serviço

Evento: Destaques do Ano 2022-2023

Dia: 21 de setembro de 2023

Horário: 18 horas

Local: Clube da Aeronáutica

Endereço: Praça Marechal Âncora, 15 – Centro – Rio

