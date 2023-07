CSP-MG promove VIII Workshop Conhecer para Proteger

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais ) está com inscrições abertas para o VIII Workshop Conhecer para Proteger. O evento acontece no dia 3 de agosto, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF. O encontro é voltado aos corretores de seguros e demais profissionais do setor, que atuam com seguro de pessoas.

Luis Henrique Capanema Pedrosa, diretor do Grupo BBT, vai falar sobre “a plataforma digital com tecnologia de ponta que disponibiliza seguros, microsseguros, assistências e benefícios contratados de forma simples e com preços acessíveis a toda a população. A plataforma é disponibilizada aos corretores de seguros no formato white label”.

Domingos Perruolo Filho, especialista da Seguros Sura, trará as novidades da seguradora. A companhia completou 76 anos de fundação e tem no portfólio “diversos produtos que podem alavancar a carteira dos corretores”.

Ana Paula Donath, sócia do escritório Robson Silveira Advogados, apresentará a empresa, “que conta com a confiança e a parceria de um grande número de corretoras de seguros, prestando assessoria consultiva e contenciosa aos seus clientes”.

Graziella Mazzieiro, gerente comercial da Icatu Seguros, vai expor “as possibilidades de parcerias com corretores de seguros e as oportunidades de ganhos nesse nicho”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando este link.

“Chegamos à oitava edição do projeto Conhecer para Proteger, que busca promover a capacitação, interação entre os players do setor, troca de experiência e conhecimento, além de um networking qualificado”, comenta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Durante o evento, os participantes podem contribuir com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza realizada pelo CSP-MG. Basta levar a doação no dia do evento.

Também é possível colaborar com doação em espécie, por meio da chave PIX da entidade: 31993580636. O valor arrecadado será integralmente direcionado a compra de itens e doação.

