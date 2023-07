CSP-MG destaca o potencial do mercado de seguros de Pessoas

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) recebeu, no dia 6 de julho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, as parceiras MetLife, Asseg Assesssoria de Seguros, Mais Segally Seguros e Hapvida NotreDame Intermédica.

Durante o VI Workshop Conhecer para Proteger, as beneméritas da entidade contaram novidades e falaram sobre o potencial de crescimento do ramo de Pessoas.

Amanda Martins, especialista de Vida em MG/GO da MetLife, trouxe os avanços tecnológicos da companhia, como criação da Filial Digital, que oferece diversos serviços ao corretor para que ele possa expandir sua carteira nos segmentos em que a seguradora atua.

A executiva disse que há seis anos a companhia decidiu segmentar as carteiras, com o objetivo de melhorar o atendimento aos corretores parceiros. “Para otimizar ainda mais os processos, lançamos outra novidade: o Chatbot Be Connect. Com essa ferramenta, atendemos os mais de 1.000 corretores da Filial Digital com agilidade e resolubilidade. Lá, o corretor tem acesso, por exemplo, a todas as peças do ‘enxoval’ de comunicação disponibilizado pela seguradora”, citou.

Jader Abreu, sócio-diretor da Asseg Assessoria, contou a história da empresa que foi uma das pioneiras nesse modelo de negócios no Estado. “Nossa meta é atender o corretor com excelência em cada etapa do processo. Buscamos as soluções que eles precisam, sempre com agilidade e foco no resultado”, ressaltou.

O executivo falou ainda que é preciso sensibilizar mais os corretores sobre as oportunidades da área de Benefícios. “O segmento de Pessoas já chegou a ultrapassar a carteira de automóveis em volume de prêmios arrecadados. Vender seguros de Pessoas é mais do que oportuno, é também rentável para o corretor”, frisou.

Allyson Cirilio Silva e Eunápio Júnior, sócios na Mais Segally Corretora de Seguros, apresentaram a empresa que está há 15 anos no mercado. Atualmente, possui 10 mil vidas ativas.

Há seis meses, a corretora implantou uma estrutura “completa” de call center para a venda direta de produtos de benefícios, com destaque às coberturas do seguro de vida, AP, funeral e telemedicina. O público-alvo são clientes das classes C e D.

“Investimos muito em tecnologia, o que traz bastante segurança e transparência à operação tanto para os parceiros quanto para os clientes”, assinalou Cirilio. “Convido os corretores a conhecerem nosso modelo de negócios, uma operação que cresce a cada dia. Acreditamos muito em parcerias que têm a capacidade de somar”, completou Júnior.

Rondinelly Moreira, diretor comercial Varejo da Hapvida NotreDame Intermédica, traçou a linha do tempo da maior operadora de saúde verticalizada do País, que surgiu em 1979.

“Por trás dessa super operação, está o sonho do médico oncologista Cândido Pinheiro de Lima, nascido no Ceará. Ele queria democratizar o acesso à saúde a milhares de brasileiros, ofertando serviços de qualidade, com custos mais baixos, e cujo fator-chave seria o acolhimento”, contou.

Moreira também comentou sobre a chegada do grupo a Minas Gerais. “O Estado recebeu diversos investimentos. Minas representa hoje a segunda maior rede dentro de nossas estruturas. Estamos com 4 mil corretores cadastrados. Acreditamos nesse mercado potente e promissor”.

Após cada palestra, o professor e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, convidava os representantes das beneméritas a responderem as perguntas dos participantes.

“Hoje tivemos aqui empresas inovadoras mostrando o quanto estão comprometidas com o crescimento da indústria de seguros. O nosso papel é facilitar o intercâmbio entre as parceiras e os corretores, capacitar os agentes do setor, produzir conhecimento e promover a troca de experiências para que nosso mercado se desenvolva cada vez mais”, concluiu o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Próximo workshop

No dia 19 de julho, acontece o VII Workshop Conhecer para Proteger com as apresentações de Eduardo Marcellini (CEO da Stoa), Nivea Barros (Coordenadora Regional BA/MG/SE da Escola de Negócios e Seguros/ENS), Maurício Tadeu Barros Morais (CEO da Ways Gestão Empresarial), Rosangela Spak (Regional Vida) e Luiz Gustavo C. Costa (Regional Vida) da Tokio Marine Seguradora. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Os participantes do workshop terão ainda a oportunidade de contribuir com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza realizada pelo CSP-MG. Basta que levem sua doação no dia do evento.

N.F.

Revista Apólice