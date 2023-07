Com aposta em IA, Akad projeta faturamento de R$ 1 bi em 2023

No mês em que comemora 1 ano de atuação no Brasil com uma nova marca, a Akad Seguros atingiu um faturamento recorde de R$ 118 milhões em junho. O volume reforça as projeções da companhia de encerrar o ano arrecadando mais de R$1 bilhão. O valor representa mais que o dobro em relação aos R$ 370 milhões registrados em 2021.

Os avanços estão fundamentados em investimentos da seguradora em Inteligência Artificial, Big Data, Machine Learning e outras tecnologias para otimizar o atendimento aos seus mais de 13 mil corretores. “A combinação dessas soluções está ajudando a companhia a conhecer melhor seus corretores, entender seus principais desafios para crescer”, diz o CEO da empresa, Danilo Gamboa. “Estamos abrindo caminho para prestar um serviço melhor, mais rápido, mais transparente e livre das burocracias que engessavam o trabalho desses profissionais”, completa o executivo.

A nova mentalidade levou a Akad à liderança nacional no seguro de Responsabilidade Civil Profissional, além de estar no Top 5 em seguros de Transportes no Brasil e abrir mais espaço nos segmentos de Garantias, Empresarial e Equipamentos. “Em um setor que sempre foi analógico e tradicional, apostamos na inovação para deixar a jornada de contratação do seguro mais acessível e menos burocrática para os corretores e futuros segurados”, revela Gamboa.

Democratização do seguro

De acordo com estudo da Conhecer Seguros, conduzido em 2021, existem 3.475 municípios brasileiros sem a presença de corretores. Ou seja, 62% do total do País.

Diante deste cenário, a Akad decidiu abrir uma nova frente de negócios, o de pequenas e médias empresas, em razão do potencial de expansão e para ajudar o corretor a chegar nos clientes das cidades que ainda não possuem oferta de seguros. Com o aporte de tecnologia e inteligência de dados, a seguradora digital passou a investir em ferramentas para descomplicar a contratação de seguros, facilitar o atendimento dos corretores com os seus clientes e, consequentemente, democratizar o acesso de PME’s ao portfólio de produtos e serviços de seguros da empresa.

Hoje, a companhia tem tecnologias que possibilitam automatizar processos como a cotação de seguro e emissão das apólices. “Proporcionamos agilidade, eficiência, praticidade a custos mais acessíveis, permitindo a ampliação do acesso a apólices a empresas”, diz Gamboa.

Segundo o executivo, uma das principais faces da estratégia de digitalização da Akad é o modelo de oferta de produtos e serviços conhecido como embedded insurance. Por esse modelo, explica Gamboa, a seguradora pode integrar seus seguros em plataformas de organizações como meios de pagamento e instituições não financeiras, como marketplaces, para proporcionar mais flexibilidade e conveniência no momento de contratação da proteção durante a aquisição de um produto, serviço ou patrimônio. Nessa modalidade de negócio, a empresa potencializa sua oferta de seguros e, consequentemente, pode dar escalabilidade para as vendas de apólices.

A Akad também diversificou seu portfólio de produtos, com o lançamento de um seguro contra riscos cibernéticos direcionado a pequenas e médias empresas em todo Brasil. Com o CyberRisk Pro, a companhia se preparou para atender mais de 6,4 milhões de PME’s, como escritórios, mercados de bairro, restaurantes e clínicas médicas, entre outros negócios.

“Temos um potencial imenso para otimizar o atendimento para grandes empresas e democratizar o acesso para PME’s, amadurecendo o mercado de seguros em todo País”, diz Gamboa. Nesse contexto, a Akad também acelerou as parcerias neste um ano de operação com a nova marca, com empresas como MarketUp, Dentalis, Oggi e Linker Bank.

N.F.

Revista Apólice