CNseg abre inscrições para o Prêmio de Inovação do mercado segurador

Na próxima quinta-feira, 27 de julho de 2023, serão abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização. Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a premiação é a principal referência das ações do setor em transformação digital e da agenda ambiental, social e de governança (ASG). Em 2023, o prêmio traz o mote “A inovação muda a gente. E a gente muda junto”.

No total, a premiação entregará R$ 220 mil, divididos entre os selecionados em quatro categorias: as já conhecidas “Produtos e Serviços”, “Processos e Tecnologias”, “Comunicação”, além da nova modalidade de “Sustentabilidade e ESG”. Os valores dos prêmios são de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente, em cada grupo. Ao todo, representantes de 20 projetos, cinco em cada categoria, estarão na final que acontece em novembro de 2023, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.

Nas últimas 11 edições, 946 projetos foram examinados pela banca julgadora da premiação. O prêmio tem o objetivo de reconhecer as iniciativas dos profissionais da área de seguros, que apresentem relevante impacto para suas empresas, seus acionistas, para o setor e à sociedade.

As inscrições para a edição 2023 do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização podem ser realizadas até 27 de outubro de 2023 pelo site: www.premioseguro.com.br

K.L.

Revista Apólice