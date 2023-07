Ciclic, BB Previdência e Assespro firmam parceria para distribuir seguros

A Ciclic, em parceria com a BB Previdência e a Assespro (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), anunciou uma iniciativa estratégica para proporcionar benefícios exclusivos aos associados da federação que possuem produtos de previdência privada na BB Previdência.

Nessa parceria, a insurtech disponibilizará aos 3,5 milhões de associados da Assespro, que já são participantes dos de benefícios da BB Previdência, condições especiais para a contratação de seguros, abrangendo diversas modalidades como seguro para celular, seguro viagem, saúde pet e saúde protegida.

Para o CEO da Ciclic, Darllan Botega, essa parceria representa um marco importante no setor de seguros e previdência no Brasil. Além disso, para ele, a escolha da Assespro tem relevância devido à sua posição de destaque como representante do setor de tecnologia da informação no Brasil, pois fortalece a posição da empresa no mercado, ampliando sua base de clientes em diferentes regiões.

“Nosso propósito é proteção para a vida real dos brasileiros e essa parceria com a BB Previdência e a Assespro entrega isso na prática. Agrega valor aos parceiros, benefícios para as empresas associadas e proteção e descontos para os participantes dos planos BB Previdência”, diz Botega.

Ao unir a expertise da Ciclic e a solidez da BB Previdência, a parceria visa oferecer uma experiência completa e diferenciada em proteção e segurança, complementando os benefícios já desfrutados pelos clientes.

Para Eder Faria, diretor-presidente da BB Previdência, a proteção financeira e o planejamento futuro são fundamentais para garantir a tranquilidade e a segurança dos clientes. “Ficamos muito honrados da Assespro ter escolhido a BB Previdência para gerir os recursos de previdência de seus associados, colaboradores e familiares. Isso constitui um avanço relevante, porque possibilita a esses profissionais realizar um planejamento financeiro, pensar na sua previdência não apenas para aposentadoria, mas para realizar um sonho. Estamos muito felizes de fazer parte da história dessas pessoas”, afirma.

A Assespro é a mais antiga e representativa entidade do setor de tecnologia da informação no Brasil. Fundada em 1976, tem como objetivo representar empresas privadas nacionais do ramo de software, tecnologia da informação, telecomunicações e internet. Com mais de 2.500 empresas associadas em todos os estados do país e regionais em 13 estados, a Federação desempenha um papel importante na defesa dos interesses das empresas nacionais de tecnologia, além de promover a integração entre a comunidade acadêmica e empresarial. A entidade também tem se envolvido ativamente no debate sobre temas relevantes para o setor, junto ao Congresso Nacional, Poder Judiciário e órgãos do Governo Federal, buscando contribuir para o aprimoramento das políticas públicas no segmento de tecnologia e inovação.

Para o presidente da Federação, Christian Tadeu Santos, o atual momento é de fortalecer a imagem da instituição com benefícios competitivos no mercado. “Essa parceria nos permitirá disponibilizar soluções de proteção abrangentes e confiáveis, adaptadas às necessidades específicas dos nossos membros. Estamos empenhados em fortalecer o crescimento e o sucesso de nossos associados, e essa parceria estratégica é mais um exemplo de como a Assespro trabalha incansavelmente para proporcionar benefícios reais e relevantes ao nosso público”.

N.F.

Revista Apólice