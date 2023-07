CEO da Liberty Seguros se reúne com corretores em Belo Horizonte

Na última quinta-feira, 29 de junho, a Liberty Seguros promoveu mais uma edição do “Café com a Presidente”, encontro entre os executivos da companhia e corretores parceiros. Dessa vez, a reunião foi realizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e contou com a presença da CEO da companhia, Patricia Chacon, e do vice-presidente Comercial, Marcos Machini.

Durante o encontro, Patricia reforçou o compromisso da seguradora com a proximidade, o desenvolvimento e a capacitação dos corretores, além de abordar o recente anúncio da compra das operações da empresa pela HDI, processo que ainda está sujeito à aprovação regulatória.

Um dos exemplos desse compromisso da empresa com o crescimento dos parceiros é o Conselho de Corretores, projeto lançado pela companhia em 2015, que visa dar voz aos profissionais e fomentar a co-criação de produtos e serviços com os corretores. Por meio do Conselho, a seguradora desenvolveu diversos projetos importantes, como a Aliro, marca da empresa voltada para clientes que buscam por soluções com preços mais acessíveis sem perder a qualidade dos serviços; a plataforma de treinamentos para corretores e a nova versão do Meu Espaço Corretor, portal que oferece aos parceiros acesso aos diversos serviços; e ferramentas digitais para facilitar o dia a dia e alavancar as vendas.

Quando indagada sobre o processo de integração da Liberty com a HDI, Patricia enfatizou que ambas as empresas se respeitam e se admiram mutuamente e que, no devido tempo, todo o trabalho será realizado para que se tenha o melhor de cada seguradora.

O “Café com a Presidente” é promovido pela companhia desde 2016 e faz parte do Cresça Com a Liberty, programa desenvolvido para apoiar os corretores no crescimento de seus negócios. Além disso, a iniciativa tem o objetivo de estreitar a relação entre as lideranças da seguradora e os parceiros, que sempre têm um espaço aberto para dúvidas, sugestões e outros comentários.

“Os encontros que estamos promovendo com nossos parceiros pelo Brasil têm sido fundamentais para nos mantermos próximos e, assim, continuar com o mesmo impulso que conquistamos juntos desde o final de 2022”, destaca Patricia. “Estamos muito confiantes com o futuro da companhia e seguiremos fazendo nosso trabalho de atender os corretores e clientes com a mesma qualidade de sempre”, conclui a executiva.

N.F.

Revista Apólice