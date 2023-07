Care Plus fecha compra da Inpao Dental

A operadora Care Plus anunciou a aquisição de 100% da Inpao Dental, empresa odontológica de comercialização de planos odontológicos. Com a transação, a carteira de plano dental da compradora salta de 85 mil para 270 mil usuários. Pretendem expandir a oferta de produtos dentais para a pessoa física, considerando que o segmento odontológico tem um tíquete médio baixo e oferece menos riscos de sinistralidade quando comparado ao convênio médico. A cifra, segundo a multinacional, é superior a R$ 500 milhões para o período de 2023 e 2024 e ainda neste ano devem ser fechadas mais transações.

“Enquanto o mercado de planos assistenciais médicos avançou sua cobertura em cerca de 3 milhões de beneficiários nos últimos 10 anos, o mercado de planos odontológicos passou a cobrir 12 milhões de pessoas a mais, quase dobrando de tamanho”, explica Luis Martins, sócio da JK Capital, assessoria financeira de M&A que representou a Inpao nessa transação. “Mesmo assim a penetração desse produto ainda é muito baixa, cerca de 15% da população é coberta enquanto nos EUA, esse número chega a quase 80%”, conclui.

A Care Plus possui 112,6 mil usuários de convênio médico, 85 mil de plano dental e cerca de 100 mil em saúde ocupacional e é considerada uma das líderes no mercado premium. A aquisição da Inpao irá aumentar não somente o número de clientes atendidos, mas também a diversidade, uma vez que a operadora trabalha com a classe C.

N.F.

