Cade aprova processo de aquisição da Liberty, pela HDI

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) aprovou de forma definitiva a compra, pela seguradora HDI, da operação da Liberty Seguros no Brasil.

Para que a operação possa ser concluída, as partes aguardam aprovação da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Até lá, cada empresa segue operando de forma independente. A HDI e a Liberty continuarão o seu trabalho sem mudanças nas ofertas de produtos e serviços. As relações comerciais também seguem inalteradas e a administração das seguradoras continua de maneira independente.

No início de julho, o Cade comunicou a aprovação sem restrições da operação. Em 21 de julho de 2023, essa passou a ser definitiva diante da ausência de oposição de terceiros e de avocação pelo Tribunal Administrativo do Cade.

“Seguiremos em frente com o nosso objetivo, que é oferecer produtos ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado. A Liberty preza muito pelo cliente e pelo relacionamento com os corretores, valores que também são a base do negócio da HDI”, diz Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros.

N.F.

Revista Apólice