C6 Bank lança seguro viagem em parceria com SulAmérica

O C6 Bank acabou de lançar, em parceria com a SulAmérica, o seguro viagem com contratação disponível por meio do aplicativo do banco, que já oferece outras vantagens para os clientes que viajam. Os planos com condições especiais variam de acordo com o perfil do cliente e do destino desejado (nacional ou internacional), com partida do Brasil.

Os pacotes são personalizados pelos próprios clientes, que podem optar por mais de 20 coberturas em viagens nacionais e internacionais, incluindo despesas odontológicas, prorrogação de estadia, traslado médico, entre outros. Há ainda a possibilidade de contratar o seguro viagem com cobertura para Covid-19, que inclui o retorno do segurado e de acompanhantes, regresso sanitário e funeral.

A contratação do seguro viagem pelo app tem apenas quatro passos: cotação, seleção de planos, cadastro dos viajantes e pagamento. Basta acessar o ícone C6 + Benefícios, descer até a seção Viagens e tocar em Seguro Viagem. Também é possível contratar o seguro pelo site C6 + Benefícios, clicando em Viagens e em Seguro Viagem.

“Sabemos da importância de ter na nossa prateleira um seguro completo de viagens, para garantir mais facilidade e comodidade aos nossos clientes, em viagens locais ou ao redor do mundo”, afirma Maxnaun Gutierrez, head de seguros e produtos para pessoa física do C6 Bank.

Para Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica, o produto vem para sanar uma demanda que foi suprimida durante a pandemia. “Com o fim de estado de emergência, as pessoas estão se sentindo mais seguras para retomar suas rotinas e inserir novamente as viagens no planejamento familiar. O mercado de turismo está se reestabelecendo e estamos confiantes que esse produto atenderá as necessidades de nossos clientes”, diz.

O C6 Bank conta com uma série de benefícios para quem viaja, entre eles uma ferramenta que compara preços de passagens aéreas em pontos. Além de mostrar o valor de um trecho em C6 Átomos, programa de fidelidade do banco, o app indica quanto custa a passagem em outros programas parceiros (Livelo, Smiles, Latam e Tudo Azul). Também é possível comprar passagens aéreas direto no app. Além disso, o C6 Bank oferece uma conta internacional com saldo em dólar ou em euro para os viajantes. Com a Conta Global, é possível comprar moeda estrangeira de forma simples pelo aplicativo, em qualquer dia e horário.

N.F.

Revista Apólice