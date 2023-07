BS2 Seguros completa um ano de operação e atinge breakeven

A BS2 Seguros, sociedade entre o Banco BS2 e o grupo sul-africano Traficc, chegou ao seu primeiro ano de operação com resultados consistentes e focada em alcançar a meta de R$ 25 milhões de faturamento em 2023. Ao longo do primeiro semestre deste ano, a empresa acelerou a venda de apólices e ampliou o portfólio com a oferta de produtos personalizados e sob medida para atender às demandas dos clientes. A seguradora já conta com cerca de 40 mil vidas cobertas e 9.500 residências seguradas.

Segundo o CEO da companhia, Adriano Romano, com apenas um ano de funcionamento, a empresa já possui uma operação madura e estabelecida. “Em muito pouco tempo criamos produtos, sistemas, processos, governança, compliance e regulatório. Desenvolvemos parcerias comerciais, começamos a operar e formamos uma equipe excepcional”, afirma.

Para Romano, um ponto forte a ser destacado é o fato de que a BS2 Seguros preza por bons resultados, antes mesmo de ganhar escala. “Somos uma das raras startups, principalmente em seguros, que nunca queimou caixa e que já atingiu seu breakeven. Nosso foco sempre foi resultado primeiro, escalar o negócio depois, nunca o contrário. Agora estamos prontos para esse crescimento”, garante.

A BS2 Seguros cresce na esteira de um mercado favorável. A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) afirmou que o setor almeja quase dobrar a participação no PIB, passando dos atuais 6,5% para 10%, aumentar em 20% a população atendida e crescer o volume de indenizações de 4,6% para 6,5% até 2030.

N.F.

Revista Apólice