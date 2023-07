Brasilseg realiza parcerias para acelerar a inovação em seguros rurais

A Brasilseg tem fortalecido sua cultura de inovação e, entre as iniciativas adotadas, está a busca constante por parcerias que possam agregar valor aos produtos e serviços dos seguros. Apenas neste 1º quadrimestre a empresa consolidou parcerias estratégicas com empresas como Visiona Tecnologia Espacial e VEGA Monitoramento, além das já consolidadas parcerias com as geotechs Audsat Monitoramento de Riscos, que fornece o monitoramento diário com imagens de satélite de alta resolução das áreas agrícola de todas as operações seguradas, e EarthDaily Agro.

Com as parcerias, a companhia fortalece o desenvolvimento de estratégias modernas de análise e monitoramento de riscos, promovendo novos produtos e novos serviços voltados para o setor agrícola. Além disso, recentemente fechou uma parceria exclusiva com a startup IMBR Agro para modelagem de risco do seguro agrícola.

“Nós temos investido cada vez mais em tecnologia e inteligência de dados para aprimorar o portfólio de produtos, os modelos de subscrição, as esteiras e análises técnicas de sinistros e, com isso, entregar a melhor experiência aos nossos produtores rurais”, afirma Paulo Hora, superintendente executivo de Produtos de Agronegócio da Brasilseg.

Todo o portfólio de produtos agora conta com um monitoramento de riscos em tempo real para os clientes, utilizando tecnologia de nano satélites que cobrem diariamente toda a área agrícola do Brasil e Inteligência Artificial para identificar anomalias dos principais indicadores de produção e permitir ações mais precisas para reduzir perdas. Com foco no monitoramento de culturas, também contamos com tecnologia de satélites e radares de diversas fontes, para monitorar indicadores climáticos, executar análises de imagens pretéritas de uso do solo com alta resolução, aplicar e avaliar critérios ESG condizentes com nossas políticas, atendendo aos órgão reguladores, entre outros usos que a tecnologia geoespacial tem potencial de fornecer.

Por meio da iniciativa de inovação aberta da Brasilseg, Impulso Open Conexões, a seguradora está avançando na identificação de startups que possam acelerar nosso ecossistema, a exemplo da recente parceria para modelagem de risco, onde a seguradora pretende desenvolver um conjunto de ferramentas de análise e inteligência de dados avançadas, que ajudarão a empresa a realizar uma avaliação mais acurada dos riscos de cada contrato, proporcionando uma precificação mais equilibrada aos clientes. O objetivo é evoluir para análise de dados mais granular a nível de talhão e oferecer aos clientes um seguro mais adequado às suas necessidades, com coberturas ainda mais precisas. “A parceria com a IMBR Agro, por exemplo, reforça nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras e personalizadas para os produtores rurais, por meio do relacionamento com o ecossistema de startups do país”, afirma Mariana Santana, gerente de Estratégia, Inovação e Inteligência de Mercado da companhia.

