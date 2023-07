Brasilseg anuncia Amauri Aguiar de Vasconcelos como novo presidente

A Brasilseg anunciou que Amauri Aguiar de Vasconcelos é seu novo presidente. Graduado em Ciência da Computação, com especializações em Finanças e Gestão de Políticas Públicas, além de um MBA pelo Insper, Amauri até então liderava a área de Cobrança e Reestruturação de Ativos do Banco do Brasil, além de ter feito parte do Comitê de Auditoria da Brasilseg (COAUD) e presidir o Conselho de Administração da Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Amauri chega chancelado por BB Seguros e MAPFRE, acionistas da Brasilseg, com o desafio de sustentar a transformação da Companhia, consolidando os resultados e conquistas de forma alinhada aos objetivos estratégicos e garantindo o cumprimento da missão da empresa de cuidar das pessoas e do que é valioso para elas.

“Estou muito feliz em assumir a importante responsabilidade de dar continuidade ao excelente trabalho que a Brasilseg tem feito. A solidez dos direcionadores estratégicos da seguradora, com foco na ampla distribuição dos produtos e legítima preocupação com a experiência dos clientes, está condizente com o estágio atual de amadurecimento do setor”, afirma Amauri Aguiar de Vasconcelos, Presidente da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

No 1º trimestre de 2023, a Brasilseg emitiu R$ 3,7 bilhões em prêmios, resultado 35,2% maior que o conquistado no mesmo período do ano anterior. O ramo Prestamista foi o principal destaque, com crescimento de 82,4%, impulsionado principalmente pelo maior volume de vendas novas e redução do cancelamento; seguido por Rural, que registrou crescimento de 39,6% em prêmios emitidos.

N.F.

Revista Apólice