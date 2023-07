Bradesco Seguros promove workshop com fornecedores de serviços

A Bradesco Seguros promoveu na última quarta-feira, 12 de julho, a 3ª edição do Workshop com Fornecedores de Serviços dos seguros Auto e Residencial, no Rio de Janeiro. O evento teve como objetivo ouvir as demandas e expectativas dos parceiros de negócios, debater aprimoramento e inovação na jornada do corretor e do cliente, desafios e oportunidade sobre serviços e assistências.

Carlos Oliva, superintendente executivo de Operações da seguradora, deu as boas-vindas aos participantes do evento e destacou que “os consumidores desejam agilidade e eficiência no atendimento. Ao mesmo tempo, desejam ser tratados com exclusividade, com alta personalização ao longo de sua jornada”.

O evento interativo contou com temas estratégicos de mercado, relacionados a assistências de produtos dos segmentos de Auto e Residencial. Os principais assuntos comentados com os fornecedores foram precificação de produtos, qualidade, experiência do cliente, pesquisas de NPS em assistências, digitalização, entre outros temas.

O diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, pontuou que a companhia está em constante transformação e atualização conforme a necessidade do mercado e consumidores. “As melhorias continuarão acontecendo. Acreditamos no crescimento orgânico dos negócios, com foco na qualidade, tecnologia e atendimento de excelência”, finaliza.

N.F.

