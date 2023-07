Bradesco Seguros passa a produzir videocast para corretores

A Bradesco Seguros apresentou na terça-feira, dia 25 de julho, seu primeiro videocast: um programa voltado exclusivamente para corretores de seguros em seu canal no YouTube. No episódio de lançamento, a companhia abordou os principais assuntos sobre os produtos de Auto e Ramos Elementares. O formato de conteúdo é inédito no setor e já está disponível em youtube.com/@bradescoseguros/videos.

O videocast é um projeto novo da seguradora e visa fortalecer ainda mais a conexão da seguradora com seus corretores. “Em conversas informais e descontraídas, apresentaremos aos nossos profissionais todas as novidades, campanhas, eventos, produtos, tiraremos dúvidas e mais assuntos pertinentes aos produtos que eles comercializam”, destaca o diretor comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas.

Freitas e Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, foram os convidados do primeiro episódio. “Escolhemos o dia 25 de julho para a nossa estreia porque, neste mesmo dia, é comemorado o Dia do Motorista. Assim, no nosso primeiro episódio, abordaremos todos os produtos auto que oferecemos”, explica Dias. No episódio de lançamento, os executivos falaram sobre o Bradesco Seguro Auto, o Seguro Auto Light, o Seguro Caminhão, o Seguro Auto Frota, o Seguro Auto Mulher e o Bradesco Auto Assistência Total.

O diretor de Marketing do Grupo Segurador, Alexandre Nogueira, afirma que “essa é uma novidade importante para levarmos conteúdo de relevância para os parceiros com um novo formato de comunicação”. O videocast será gravado sempre no Estúdio GBSPlay, localizado na sede da seguradora no Rio de Janeiro.

