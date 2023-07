Bradesco Seguros fomenta a cultura da inovação em pré-evento

EXCLUSIVO – O CQCS Insurtech & Inovação só começa amanhã, mas a Bradesco Seguros investiu em um pré-evento hoje, em sua sede, em Alphaville. Com a presença dos principais palestrantes do evento, a seguradora teve a oportunidade de conhecer os especialistas e discutir novas ideias.

O presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, ressaltou a importância de “pensar diferente”. “Inovação não é apenas tecnologia. Ela vai muito além disso, porque a tecnologia é apenas uma ferramenta para o novo”, ressaltou o executivo.

Gontijo ressaltou que a formação da cultura da inovação é fundamental, porque muito mais do que apresentar ideias novas é preciso incentivar o exercício do pensar e do conhecimento, que fará diferença para a empresa, que atua com 40 mil corretores e deve chegar ao final de 2023 com 7800 funcionários.

Ele citou algumas iniciativas importantes, como o investimento de quase R$ 3 bi nos últimos três anos. “A finalidade é facilitar os processos para os corretores de seguros e entregar exatamente o que o cliente deseja”.

Os corretores de seguros estão no foco da Bradesco Vida e Previdência, que passou a distribuir seus produtos também para os corretores que estão fora da rede de agências bancárias. De acordo com Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência. “Historicamente, nascemos no canal banco e, dentro da rede poderíamos crescer mais duas vezes. Investimos em tecnologia e levamos os produtos empresarial e individual para os clientes além do banco”, explica Nasser.

Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência

O fundador do CQCS, Gustavo Doria, ressaltou que, mais difícil do que chegar à liderança de um mercado é se manter nela. Doria foi o responsável pelo pré-evento e adiantou que irá lançar uma campanha para provar que o seguro pode sim, ser sexy. “Vamos lançar uma campanha, com várias iniciativas, para promover a comunicação clara e transparente com o consumidor”

O evento irá mudar de nome. Ele passa a ser CQCS Insurtech e Inovação. Segundo Doria, este já é o maior evento da América Latina sobre tecnologia em seguros, fazendo jus à pujança do mercado brasileiro e todas as oportunidades que ele oferece.

Ney Dias, presidente da Bradesco Auto e RE, apontou que as insurtechs evoluíram muito na parte de uso da Inteligência Artificial, por exemplo. “Na parte de colisão ainda temos um grande desafio pela frente, para conseguir regular pela imagem, utilizando a IA com assertividade. 30% dos nossos sinistros já são regulados desta forma, com assertividade de mais de 80%”.

A experiência do segurado e do corretor de seguros também são fundamentais na interação das seguradoras com as insurtechs, além da criação de novos produtos. “Há produtos como pay as you drive, por exemplo, que pode ser aplicado para um nicho específico, levando em conta a jornada do consumidor”, explica Dias.

Ney Ferraz Dias, presidente da Bradesco Auto/RE

Kelly Lubiato

Revista Apólice