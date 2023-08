Bradesco Seguros conscientiza população sobre importância do seguro auto

“Se deu ruim, seu seguro tem que ser MUUUITO bom”. Este é o slogan da nova campanha da Bradesco Seguros, criada pela AlmapBDO, no ar a partir de 30 de julho, na TV aberta. A frase bem-humorada reflete a intenção da seguradora de trazer leveza para situações desafiadoras ao volante. O clima fica ainda mais descontraído com a participação de um novo personagem: Tadeuzinho, fantoche do jornalista e apresentador Tadeu Schmidt. A campanha contempla ainda canais por assinatura, OOH, digital, redes sociais, spots de rádio, além de mídia impressa.

“Para idealizar a campanha, nos inspiramos no próprio bom humor do Tadeu. Seu boneco traz a comédia, uma novidade nas campanhas da marca para este ano”, pois só pensamos em seguro nos momentos desafiadores da vida e tratar o tema com leveza pode despertar ainda mais o interesse dos consumidores para a importância do seguro”, afirma o diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira. A ação tem foco no Seguro Auto e apresenta situações engraçadas entre Tadeu e o fantoche.

Por meio de esquetes que espelham contextos do cotidiano, Tadeu apresenta as principais vantagens do Bradesco Seguro Auto, como Assistência Noite e Dia, Carro Reserva e Cobertura para Terceiros. Além das assistências, o produto protege, em sua cobertura básica, contra colisões, incêndio, roubo/furto e danos materiais e/ou corporais causados a terceiros. E as funcionalidades podem ser acessadas por meio do aplicativo da seguradora.

“Essa será a primeira vez que o Tadeu Schmidt interage com uma versão sua em formato de boneco. Ficamos muito felizes com o resultado, e ele também”, comentam Fernando Christo e Ingryd Cruz, do time de criação da AlmapBBDO.

N.F.

