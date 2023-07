BMS Re adquire corretora de resseguros brasileira KNW

A BMS Re, braço especializado em resseguros do grupo global de corretagem BMS, acabou de anunciar a aquisição da corretora de resseguros KNW, com sede em São Paulo. Com a aquisição, a empresa dá mais um passo importante em seu projeto de expansão na América Latina e amplia a sua proposta de valor aos clientes e parceiros no Brasil.

A KNW é uma corretora de resseguros brasileira, com experiência em fornecer soluções de resseguro sob medida para seus clientes em segmentos tradicionais e especializados, tais como riscos de energia, patrimonial, construção, marítimos, testes clínicos e obras de artes. Ela se destaca na colocação de resseguro facultativo e soluções para portfólios, a fazendo uma parceira ideal para a operação atual da BMS Re no Brasil.

A equipe executiva da KNW, Márcio Ribeiro, CEO; e Rafael Abad, CFO; trabalharão ao lado de Jose Leão, CEO da BMS Re Brasil, na integração das duas empresas.

De acordo com Leão, a aquisição é estratégica para os projetos de expansão do grupo. “A aquisição da corretora se alinha perfeitamente com a visão de crescimento da companhia, pois, à medida que expandimos, priorizamos aquisições estratégicas de empresas que estejam alinhadas com nossa cultura, modelo de atuação e que agregam valor em nossa proposta de serviços aos nossos clientes”, afirma o CEO. “A excelente reputação do time da KNW no Brasil complementará nossa equipe existente, e nos consolidará como a corretora de resseguros de preferência para nossos clientes e parceiros. Estou animado para receber o Márcio e seu time na BMS Re”, finaliza o executivo.

Abad acrescenta: “A BMS Re é reconhecida por combinar uma ampla gama de soluções de resseguro, com um conhecimento profundo dos seus mercados e clientes. Todos nós da KNW estamos entusiasmados com a mudança e satisfeitos por fazer parte do grupo”.

A visão é compartilhada Ribeiro: “Unir nossas empresas e juntar nossas experiencias locais tornará ainda mais valorizada a oferta de produtos da BMS Re Brasil”, diz o CEO da KNW.

A aquisição é mais um passo de aceleração na estratégia da BMS Re de expandir seus negócios de resseguro na América Latina, desde a promoção de Juan Carlos Gomez a CEO da BMS Re América Latina e Caribe no início deste ano, bem como as recentes aquisições da corretora de resseguros especializada com sede na Cidade do México, Calomex, em 2022, e da PWS México em 2021.

N.F.

Revista Apólice