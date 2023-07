Azul Seguros oferece carro reserva ou créditos em apps de transporte

Quem escolhe sair com o seu próprio veículo, certamente, está em busca de praticidade, seja em momentos de lazer ou obrigação. A importância de contratar um seguro está além da prevenção: é uma cultura a ser desenvolvida na população, de modo a tornar esses momentos, que devem ser de conforto, ainda mais controlados.

Os clientes da Azul Seguros que contratam o seguro automóvel tem a opção de incluir na sua apólice o carro reserva, serviço adicional que pode ser solicitado no caso de acidentes, roubo ou furto, após a análise do sinistro. O tempo para utilização do carro alugado é definido na apólice, podendo ser de 7, 15 ou 30 dias.

Alternativamente, os clientes também podem optar por receber créditos para serem utilizados em carros de aplicativos, como Uber ou Vá de Táxi. Os créditos ficam disponíveis por até 30 dias independentemente da quantidade de diárias adquirida com o carro reserva. A opção de créditos em carros de aplicativos deve ser sinalizada no momento do aviso do sinistro, sendo uma ótima alternativa, pois, garante também, que o cliente tenha economia com custos da rotina do motorista, como combustível, estacionamento e lavagem do veículo.

“A reposição de peças automotivas vem sendo um desafio constante, especialmente após a pandemia, com oficinas fechadas e veículos parados durante longos períodos no conserto. A Azul Seguros oferece aos seus clientes mais soluções e tranquilidade para lidar com esses contratempos, considerando que esse cuidado extra por nossa parte pode tornar a experiência do consumidor ainda mais tranquila e oportuna”, ressalta Bernardo Câmara, gerente de Produtos da seguradora.

A Azul Seguros sempre recomenda que o segurado consulte um corretor de confiança para saber qual modelo se adapta melhor ao seu perfil.

N.F.

Revista Apólice