AXA anuncia todos os destinos da campanha Top Club 2023

A AXA no Brasil acabou de anunciar o terceiro dos três destinos de sua campanha Top Club, que levará os corretores parceiros que se destacarem nas vendas no ano de 2023 e seus acompanhantes para conhecerem lugares inesquecíveis.

Nesta edição, os corretores da segmentação Red poderão conhecer as belezas naturais de Trancoso. Situada no litoral sul da Bahia, Trancoso é um encantador distrito do município de Porto Seguro, que cativa visitantes do mundo todo com a beleza natural de suas praias de areias brancas, mar azul-turquesa e falésias coloridas.

A cidade baiana junta-se ao outro destino nacional, Porto de Galinhas, em Pernambuco, para os corretores da segmentação Blue, e ao destino internacional escolhido para os corretores das categorias Premium e Exclusive, as cidades italianas Roma e Florença.

Para participar da premiação, os corretores elegíveis de acordo com as regras da campanha 2023 devem seguir os direcionamentos disponíveis no regulamento. Serão premiados corretores de cada categoria, sendo: 15 Blue; 10 Red; 10 Premium e 10 Exclusive, essas duas últimas tendo o mesmo destino, que fazem parte do Clube de Experiências AXA.

Além das viagens de incentivo, a proposta de valor da AXA para os corretores inclui acesso à plataforma de capacitação, antecipação de comissão, acordos de comissões adicionais, produtos diversificados e atendimento personalizado. Os parceiros também têm acesso ao Clube de Vantagens, que oferece descontos e convênios exclusivos em diversos estabelecimentos.

Para o corretor que deseja trabalhar com a companhia e aproveitar tudo que seu Clube de Experiências tem para oferecer, é possível acessar e cadastrar-se no link.

N.F.

Revista Apólice