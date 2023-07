AVLA lança cobertura Patrimonial All Risk

Estar preparado para as adversidades do dia a dia de um empreendedor é muito importante e, para isso, ter um seguro apropriado é fundamental. Pensando nisso, a AVLA acabou de lançar o Seguro Patrimonial All Risk no Brasil. Com uma abordagem rápida, simples, personalizável e totalmente digital, o produto conta com cinco coberturas e é indicado para proprietários ou administradores de restaurantes, cabeleireiros, centros médicos, lojas, escritórios em geral e outros segmentos de negócios.

O mercado está acostumado com apólices de, em média, 200 páginas e 85 coberturas para o segurado escolher o que mais se encaixa em sua necessidade. A construção deste novo produto foi totalmente voltada para simplificar esse processo, resultando em um fluxo rápido, sem documentação ou assinaturas físicas. A proposta de valor foi desenvolvida de forma que permite cotar e adquirir a modalidade de seguro em quatro passos: escolha de coberturas, inserção de dados, cotação e pagamento, tudo isso em até cinco minutos.

“Estava acostumado a ter que explicar entre mais de 80 tipos de coberturas empresariais aos meus clientes, o que era um processo desgastante e complexo. O novo produto All Risks da Avla resolveu diretamente essa dor ao agrupar todas 80 coberturas e muito mais em apenas 5, simplificando e agilizando o processo de venda, além de dar mais segurança aos clientes e menos dor de cabeça ao corretor.” afirma Arthur Netto, diretor comercial da Somatec Corretora.

Entre as coberturas disponíveis estão: eventos naturais e danos elétricos, roubo, perda de lucros (aluguel e despesas fixas), responsabilidade civil empresarial e acidentes All Risk, modalidade inédita no Brasil, sendo esta a única obrigatória. Cada termo de apólice pode ser personalizado de acordo com as necessidades de cada contratante. O tempo de duração do contrato, o número de pagamentos sem juros, as franquias e as formas de pagamento podem ser moldadas, além das coberturas de responsabilidade civil customizadas por setor.

“Acreditamos que este seja um setor bastante interessante. Atualmente, apenas 20% dos empreendedores contam com seguros, pois os brasileiros acreditam que é muito complexo, burocrático e demorado o processo de adesão e contratação. Pensando em solucionar essa dor, trouxemos essa solução All Risk que já funciona em outros países que operamos e torna todo o processo confiável e ágil”, comenta Raimundo Pérez, gerente Geral e Chief de P&C na AVLA.

N.F.

Revista Apólice