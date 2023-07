Auto Compara aposta em parcerias e ampla aceitação para ultrapassar R$ 1 bi de faturamento

EXCLUSIVO – A Santander Seguros e o Auto Compara, plataforma digital de seguro automóvel do banco Santander, promoveram na manhã desta quinta-feira, 20 de julho, uma experiência imersiva na Arena e-Sports do Festival de Interlargos 2023. Durante o evento, executivos da vertical de seguros da financeira comentaram sobre as ações que a empresa vem adotando para aumentar a frota segurada no Brasil, a importância da experiência do cliente e a expectativa da companhia para este ano.

Com um market share de 25% do setor de financiamento de veículos no Brasil, um dos objetivos do Santander é reforçar sua abordagem moderna e digital. ”Fizemos diversas mudanças na vertical de seguros para oferecer o que há de melhor para o consumidor. No Auto Compara, o cliente pode adquirir o seguro para seu automóvel de maneira totalmente online, e ter uma própria corretora nos traz a possibilidade de realizar uma oferta mais assertiva. Em 2023, esperamos alcançar R$ 1 bilhão em faturamento”, afirmou Denis Ferro, Head Senior de Seguros da companhia.

Para atrair mais segurados, uma das apostas do Santander é a ampla aceitação de automóveis, motos e caminhões, não havendo restrições como modelo ou ano do veículo. “Se está na Tabela Fipe, nós cobrimos. O crescimento de 30% do número de clientes no último ano é uma prova de que estamos no caminho certo. Além disso, a equipe de seguros está antenada nas tendências e inovações do mercado. Buscamos sempre ouvir os desafios das montadoras, muitas vezes nos tornando a corretora oficial delas e ajustando coberturas para veículos com sistemas híbridos e inteligentes”, diz Ferro.

O CEO do Auto Compara, Rogério Souza, reforçou que a plataforma é aberta ao open market, contando com a parceria de nove das dez principais seguradoras do mercado. “Recentemente, fechamos parceria com a Porto e a Azul Seguros. Ao disponibilizar produtos de marcas tão renomadas no setor, garantimos que o segurado terá acesso a uma apólice que oferece a proteção ideal para seu estilo de vida. Essas iniciativas já têm trazido um retorno positivo: além de 50% dos clientes terem contratado o primeiro seguro com a gente, nosso índice de renovação ultrapassa os 90%”.

Para realizar a distribuição do seguro automóvel, a empresa conta 50 grandes corretoras e assessorias parceiras, garantindo a efetividade e a qualidade da oferta. “Nós apostamos na expertise dos corretores de seguros para atender às necessidades dos segurados, principalmente no pós-venda e no momento do sinistro. Por mais que algumas pessoas contratem o seguro de forma 100% digital, o corretor é o especialista que pode ajudar na retenção desse cliente. Também contamos com uma equipe que está disponível 24 horas por dia via WhatsApp, pois acreditamos que o atendimento humanizado é um diferencial e proporciona uma melhor experiência ao consumidor”, ressaltou Souza.

Nicole Fraga

Revista Apólice