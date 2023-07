Assist Card oferece um ano de seguro-viagem por 1 dólar

A Assist Card acaba de lançar uma campanha que oferece um ano de seguro-viagem por apenas 1 dólar. Com a ação, a empresa passa a vender planos anuais de Múltiplas Viagens por apenas US$ 1 para o acompanhante que contratar o seguro junto com o titular. Essa condição é válida para compras até 31 de julho de 2023.

O titular que contratar o Múltiplas Viagens pelo preço de mercado, terá a opção de emitir outro seguro anual para um acompanhante por apenas 1 dólar. Desta forma, os dois estão segurados em todas as viagens durante um ano. O plano Múltiplas Viagens é valido por 365 dias e garante cobertura para todas as viagens internacionais realizadas durante o período. O cliente pode viajar quantas vezes quiser, mas em cada viagem não pode permanecer fora do Brasil por mais de 30 dias.

“Para entender o quanto esta campanha é vantajosa basta fazer uma conta simples. Um plano de US$ 60 mil para os Estados Unidos, para uma viagem de 15 dias, custa em média US$ 120 por pessoa”, diz Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil. “Com esta nossa nova campanha, o titular paga US$ 289 e o acompanhante paga apenas US$ 1. Na média ambos pagam US$ 145 com proteção garantida por um ano. É muito vantajoso”.

Conheça os planos:

Plano 35: US$ 267 (Titular) + US$ 1 (Acompanhante). Média de US$ 134 para cada cliente.

Plano 60: US$ 289 (Titular) + US$ 1 (Acompanhante). Média de US$ 145 para cada cliente.

Plano 150: US$ 356 (Titular) + US$ 1 (Acompanhante). Média de US$ 178 para cada cliente.

Plano 250: US$ 444 (Titular) + US$ 1 (Acompanhante). Média de US$ 222 para cada cliente.

Na Assist Card, o consumidor pode comprar pelos diversos canais, como site, telefone, WhatsApp, app, lojas, agentes de viagens, corretores e também com os diversos parceiros digitais.

K.L.

Revista Apólice