Aon abre inscrições para o Jovem Seguro 2023

A Aon está com inscrições abertas para o Programa Jovem Seguro 2023, iniciativa desenvolvida pelo Instituto Aon em parceria com o Instituto Techmail, que tem como missão formar, educar e preparar jovens de 16 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

Esta edição disponibilizará 35 vagas para o curso de carga horária de 278 horas, que será realizado em formato híbrido. Os alunos residentes em São Paulo contarão com palestras, uma vez por semana, no escritório da Aon e aulas presenciais no Instituto Techmail, duas vezes por mês. Para os residentes fora da capital paulista, o Jovem Seguro será 100% online.

Os critérios necessários para participação no processo seletivo são:

– Idade entre 16 e 24 anos;

– Estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular;

– Estudar no período noturno, pois o Jovem Seguro será integral de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 16h;

– Para alunos com deficiência comprovada, não haverá limite de idade.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho e podem ser feitas pelo link. O início das aulas está previsto para o mês de agosto. Os jovens serão selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade e avaliados pelo desempenho na prova aplicada pelo Instituto Techmail.

