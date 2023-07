Alper adquire TTR Corretora de Seguros por R$ 95,5 milhões

A Alper Seguros anunciou nesta segunda-feira, 24 de julho, a aquisição da TRR Corretora de Seguros, que está há 65 anos no mercado de consultoria e gestão de riscos e benefícios. Esta é a segunda aquisição da companhia em apenas 15 dias e a décima sexta sob a atual gestão, sendo a quinta na unidade de Benefícios e a maior transação da história recente da empresa.

“Essa aquisição representa um marco significativo para a Alper, pois a TRR é um relevante player do setor e trará inúmeras oportunidades de crescimento e expansão. Esse é o típico exemplo de uma aquisição em que 1+1 são 3, pois além das pessoas, vamos agregar uma carteira de clientes respeitada e todo o know-how em tecnologia, serviços e relacionamento. Estamos sempre atentos às oportunidades do mercado, mantendo nosso posicionamento como uma companhia consolidadora. Essa é a nossa quinta aquisição em Benefícios e a décima sexta sob a minha gestão, e seguiremos assim”, diz Marcos Aurélio Couto, CEO da Alper.

A TRR, boutique de consultoria em seguros sediada em São Paulo, atende mais de 600 clientes, conta com uma equipe de 110 colaboradores e emitiu mais de R$ 762 milhões em prêmios no ano passado, cerca de 77% desse montante na divisão de benefícios.

André de Barros Martins (FOTO: Bernardo Coelho)

“Acabamos de adquirir a Agis, corretora de seguros para transportes focados no agronegócio e agora concluímos mais uma transação para uma frente de atuação bem consistente para nós, a de Benefícios. Isso demonstra o nosso comprometimento em buscar oportunidades de crescimento e expansão no mercado, em linha com a nossa estratégia de consolidação do setor. Além disso, a corretora possui um modelo de negócio com alta receita recorrente, o que reforça a estabilidade e previsibilidade da nossa receita”, acrescenta André de Barros Martins, VP de Benefícios da Alper.

Alinhado ao compromisso de expansão e estratégia de fortalecimento do portfólio da Business Unit de Benefícios da empresa, o movimento reforça significativamente a posição da Alper no mercado, que passará a contar com mais de 1,5 milhão de vidas. Com a aquisição, a BU de Benefícios passa a representar 45% da receita total da empresa. A aquisição é um importante movimento de crescimento inorgânico, que traz escala neste segmento, fortalecendo significativamente a nossa posição no mercado perante parceiros e seguradoras.

O alto potencial de sinergias operacionais e comerciais, e um modelo de negócio com alta receita recorrente, reforça a estabilidade e previsibilidade da receita, que permitirão à Alper alcançar novos patamares de eficiência e rentabilidade. Além disso, a empresa vê grande potencial de cross-sell com outros ramos de produtos que opera.

Os termos da transação preveem um pagamento de R$ 60 milhões à vista no fechamento da transação e parcelas variáveis e condicionadas ao atingimento de metas de performance estipuladas no contrato. As parcelas serão apuradas e pagas anualmente entre 2024 e 2025. O valor total estimado da aquisição é de R$ 95.500.000,00.

Revista Apólice