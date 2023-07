Alper adquire Agis Consultoria e Corretagem de Seguros

A Alper Seguros, em mais um movimento na sua estratégia de consolidação, acabou de adquirir 100% da Agis Consultoria e Corretora de Seguros, especializada no segmento de seguros de Transportes para o ramo do agronegócio, com sede em Maringá, no Paraná. Pela aquisição, a empresa irá desembolsar um valor estimado em R$ 28,4 milhões, condicionado ao atingimento de metas de performance estipuladas no contrato de compra e venda, a serem apuradas anualmente entre 2024 e 2027.

“Esse movimento faz parte da estratégia de crescimento e consolidação através da aquisição de corretoras especialistas.” afirma o CEO da Alper, Marcos Couto.

De acordo com Jackson Froguel, sócio da Agis, a corretora, fundada em 2015, possui forte atuação no segmento de Transportes para o ecossistema do agronegócio. A venda para a Alper tem como objetivo agregar mais qualidade, agilidade e serviços aos clientes, além de permitir uma maior ampliação da oferta de produtos e serviços. “Nós temos um know-how neste segmento que nenhuma corretora local tem. Criamos uma metodologia com foco no atendimento ao sinistro que é um dos nossos diferenciais. Agora, com a chegada da Alper e seu portfólio, vamos ampliar nosso potencial de negócios e oferta de serviços e produtos”, afirma.

No ano passado, a Agis movimentou cerca de R$ 61 milhões em prêmios totais.

De acordo com Couto, unir forças é o melhor caminho para o crescimento. “Estamos sempre atentos às oportunidades do mercado e vimos na Agis um grande potencial de negócios. Transportes é um segmento em que estamos investindo fortemente para o desenvolvimento de soluções e tecnologias agregadoras, além de já termos concluído duas grandes aquisições: a Transbroker em 2020 e a Trade Vale em 2022”, explica.

Denis Teixeira, VP de Transportes da Alper, reforça que a chegada da Agis vai trazer uma importante expertise para a área da companhia. “A área de Transportes já entrega serviços exclusivos e está pronta para absorver todo o know-how da Agis, oferecendo ainda mais excelência no atendimento e na prestação de serviços. Estamos preparados também para oferecer toda nossa pluralidade de soluções para os clientes da Agis.”

Froguel ressalta que, diante do movimento de fusões e aquisições no mercado, encontrou na Alper a parceira ideal para uma nova fase da empresa. “Unir forças com o time da Alper vai nos permitir um crescimento muito mais sustentável, tornando nossas projeções de crescimento para o ano ainda maiores”, acrescenta.

O executivo assumirá como diretor da filial Maringá e Luis Fernando de Almeida, sócio e fundador da Agis, assumirá como diretor associado.

N.F.

Revista Apólice