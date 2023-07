Allianz Seguros reforça a importância da atuação em multicanais ao corretor

Com o objetivo de continuar fortalecendo a relação com seus corretores, a Allianz Seguros promoveu mais uma edição da Palestra de Negócios. Ministrado remotamente por Cyntia Braz, consultora para facilitação, liderança e transformação de vendas na Halifax, o evento teve a venda à distância como tema principal. Mais de 390 corretores dos segmentos Private, Diamante e Esmeralda acompanharam a capacitação, que fez parte do programa de Treinamento de Negócios Alliadoz +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado).

Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros, comenta sobre a importância da venda à distância para o corretor. “Fizemos essa consultoria com o objetivo de ressaltar aos nossos parceiros o quanto é importante que estejam presentes em multimeios. O cliente de hoje busca experiências diferentes de compra e é preciso que eles acompanhem esse movimento para atender aos segurados da melhor forma”, pontua.

De acordo com a executiva, o tema abordado na palestra também visa deixar o corretor ciente da necessidade de ofertar soluções cada vez mais assertivas, sem deixar com que a distância seja um impeditivo para uma venda consultiva adequada e com qualidade. “Por meio das plataformas digitais, é possível ouvir a necessidade do consumidor e oferecer uma solução que atenda à sua demanda, conquistando assim a sua confiança”, finaliza.

N.F.

