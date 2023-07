Allianz Seguros levará 150 corretores aos shows de Taylor Swift no Brasil

Compartilhar no

A Allianz Seguros apresenta mais uma campanha de incentivo voltada aos seus corretores. Até o dia 30 de setembro, a companhia promove a ação “Taylor Swift – The Eras Tours”, que levará 150 parceiros de negócios ao Allianz Parque para acompanhar os shows de um dos maiores nomes da música internacional.

A ação é válida aos corretores dos segmentos Topázio, Esmeralda, Diamante e Private que atuam com os produtos Automóvel, Moto e Caminhão. Os vencedores serão ranqueados nacionalmente conforme o PEL (Prêmio Emitido Líquido) incremental mínimo de R$ 50 mil. Os profissionais que alcançarem do 1° ao 24° lugar ganharão um par de ingressos para o camarote da seguradora; e os premiados do 25° ao 150° lugar terão um par de ingressos cadeira.

“Seguimos com o propósito de reconhecer o trabalho dos nossos parceiros de negócios que, a cada campanha, se mostram ainda mais engajados. Os shows da Taylor Swift têm sido muito aguardados pelo público aqui no Brasil e queremos contemplar os corretores com essa experiência única”, afirma a diretora executiva Comercial da Allianz Seguros, Karine Barros.

Participam automaticamente da campanha corretores pessoa física ou jurídica, com registro regular na Susep e cadastros ativos na Allianz. Para mais informações e detalhes sobre a pontuação, os profissionais podem acessar o Regulamento da campanha pelo AllianzNet, seguindo o passo a passo Normas, Políticas e Treinamentos > Materiais de Apoio.

