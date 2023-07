Allcare anuncia aquisições e prevê crescimento em 2023

A Allcare Gestora de Saúde projeta alcançar a marca de R$ 2 bi em prêmios emitidos no ano de 2023, como resultado do crescimento orgânico e sustentado da companhia somado à aquisição das carteiras de clientes das administradoras de planos de saúde Servix Saúde (DF) e Gestão Saúde (RN), além da incorporação da carteira proveniente do Grupo AON. Com as novas operações, a administradora chega a 347 mil vidas, um crescimento de 20% na carteira neste primeiro semestre.

Com a aquisição recente da carteira da Servix Administradora, a empresa incorporou mais de 30 mil vidas. Esta é a segunda aquisição da gestora no ano. Antes disso, a Gestão Saúde, sediada em Natal, com uma carteira de sete mil vidas, já havia sido comprada pela Allcare no mês de abril.

Segundo o presidente da companhia, Farias Sousa, as aquisições fazem parte do plano de expansão da empresa traçado para este ano. “Depois de dois anos em que focamos os nossos investimentos no aperfeiçoamento de nossa governança, infraestrutura e capacidade tecnológica, e no relacionamento mais próximo com as operadoras e beneficiários, este ano estamos dedicando parte de nossos recursos, obtidos pela geração de caixa da companhia, em aquisições que nos permitam manter nossa trajetória sustentável de crescimento”, comenta Farias.

O primeiro movimento da Allcare foi a incorporação, no final de 2022, da carteira de clientes da administradora dos planos de saúde do Grupo AON, parceria que ampliou a capacidade de atendimento a grandes clientes corporativos e diversificou sua oferta, com novas operadoras parceiras.

Entre os anos de 2020 e 2022, a administradora observou um aumento expressivo de sua base de clientes, saltando de 104 mil para 296 mil vidas. No mesmo período, a companhia investiu em diversificar e ampliar os contratos com as operadoras de planos de saúde, recebeu 32 novas operadoras e expandiu sua presença no país. Hoje, a empresa atua em 20 Estados e no Distrito Federal e tem mais de 50 operadoras no portfólio.

“A Allcare é uma empresa que privilegia o crescimento sustentável, baseado na inovação e na geração de valor para nossos clientes, parceiros e colaboradores. O nosso crescimento tem sido possível graças aos investimentos no constante aperfeiçoamento de nossas operações em todos os seus aspectos”, destaca Farias.

Para o CFO da Allcare, Ivan Nassif, “o aumento contínuo do portfólio de produtos e diversificação das modalidades de carteiras administradas, entre adesões de grandes grupos, PMEs, empresas públicas e privadas, e projetos especiais, foi crucial para a redução do churn e também para o crescimento sustentável da carteira nos últimos anos”. Além disso, o executivo lembra o caráter estratégico na escolha das aquisições. “Buscamos a abertura de novas praças para atuação, incorporação de novas operadoras ao portifólio, além da constituição de parcerias estratégicas com players dessas regiões, para continuidade das vendas”, explica Nassif.

O diretor Jurídico da empresa, Rodrigo Sampaio, explica que o crescimento da companhia também passa pela evolução das políticas de Compliance e ESG. “Estamos em um mercado regulado em constante mudança, o que exige que estejamos permanentemente reforçando nossa Governança”. Entre as inovações da Allcare, está a inclusão de temas relacionados à pauta ESG e Compliance na tomada de decisão da Diretoria. “Isso contribui para reforçar os valores de ética e integridade como pilares da cultura corporativa da Allcare, permitindo um relacionamento mais transparente com o mercado”, finaliza Sampaio.

N.F.

Revista Apólice