AKTO e Azos oferecem formação para corretores em Belo Horizonte

A AKTO, especialista em treinamentos de seguros, e a Azos desenvolveram em parceria uma formação focada na especialização de corretores no segmento de seguro de vida. Disponível em Belo Horizonte, o programa oferece aos alunos um ano de acompanhamento e orientação com cinco mentores experientes, ex-life planner de grandes empresas do mercado de seguros.

O programa está disponível apenas para residentes de Belo Horizonte. Os interessados devem se inscrever e passar por um processo seletivo, em que os mentores da AKTO irão avaliar o perfil dos candidatos. Podem participar profissionais de diversas áreas, que desejam se especializar na área e corretores de outros setores. Além disso, no segundo mês de curso, por meio de metas pré-estabelecidas, os alunos começam a prospectar e vender os produtos vinculados à Azos.

Maísa Mary, aluna do programa, conta que “o que mais me atrai é a possibilidade de aprendizado contínuo e recorrente com os mentores da Azos, tenho todo suporte de forma ágil e prestativa. Além disso, construímos uma carteira de excelência e recebemos uma bolsa remunerada de incentivo. Com essa nova oportunidade profissional, já prospero uma carteira de 71 clientes ativos com objetivo de crescimento contínuo ao longo dos próximos meses. O produto “proteção de vidas e para a vida”, é assim que eu gosto de mencionar para os meus clientes, é algo que precisa ser disseminado para todos”.

Na busca por impulsionar e diversificar o segmento de seguro de vida, Christiano Teixeira, sócio da AKTO, explica que o objetivo da parceria é capacitar e formar corretores qualificados, para que possam atender às necessidades e expectativas dos clientes de forma eficaz. Para ele, os consumidores ainda precisam se conscientizar sobre a importância dos seguros de proteção patrimonial, por isso, o corretor de seguros deve sensibilizar os indivíduos da importância de proteger contra imprevistos a renda e o patrimônio construído.

Segundo Rafael Cló, CEO da Azos, a experiência dos mentores, com mais de dez anos no mercado, foi uma oportunidade única para a insurtech aumentar seu impacto dentro do mercado. “Ao unirmos forças com a AKTO, expandimos a capacidade de impacto e alcance, fortalecendo um objetivo comum de promover o acesso aos produtos de seguro de vida, assim como ampliar a conscientização sobre a importância do seguro para as finanças da família”, afirma.

Para os próximos cinco anos, as companhias esperam capacitar mais de 300 corretores e alcançar a marca de mais de mil profissionais capacitados em dez anos. Além disso,o foco é expandir a formação para outras capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. “A AKTO e a Azos têm valores e cultura muito alinhados, existe sinergia durante as tratativas. Ambas acreditam no poder de crescimento do programa, mirando inclusive numa expansão no Brasil”, acrescenta Teixeira.

Para participar, os interessados devem enviar seus currículos para o email [email protected].

Revista Apólice