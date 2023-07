Akad fatura R$ 60 milhões com seguro de RC Profissional no primeiro semestre

A Akad Seguros encerrou o primeiro semestre com a marca de R$ 60 milhões em prêmios emitidos no seguro de Responsabilidade Civil Profissional. Segundo os últimos dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), a companhia atingiu um market share de 20%, ampliando a liderança no segmento com uma diferença de faturamento de quase 60% em relação ao segundo colocado.

O seguro de Responsabilidade Civil Profissional, também conhecido como E&O, visa proteger o segurado contra reclamações por danos a terceiros relacionados à prestação de serviço, preservando o patrimônio e recursos financeiros. São mais de 40 profissões disponíveis na plataforma da companhia para pessoa física e jurídica. Segundo a seguradora, as coberturas para médicos, dentistas, advogados e contadores são as mais contratadas.

“Estamos mantendo nosso foco em fomentar o produto nas atividades que ainda não sabem da existência desse tipo de seguro”, revela Mariana Bruno, head de E&O e Cyber da Akad. “Trabalhamos muito forte em tecnologia para deixar essa modalidade menos burocrática e com facilidade na contratação”, destaca a executiva.

Em 2022, a Akad superou a barreira de R$ 100 milhões em prêmios emitidos em um único ano, marca que a companhia já projeta bater também em 2023. A estratégia para os números cada vez mais expressivos passa pela oferta do produto em um modelo totalmente digital. A jornada de contratação, que dependia de extensos documentos e de análises individualizadas de um subscritor, foi padronizada para um formato mais simples e mais rápido.

Segundo Mariana, a digitalização do produto facilitou o trabalho de mais de 5 mil corretores ativos cadastrados na base da seguradora emitindo E&O. “Munimos nossos corretores de material e treinamentos sobre técnica de vendas, produtos e sinistros”, completa.

Para manter a hegemonia no mercado, a seguradora também prioriza a ampliação dos canais de parcerias. Atualmente, 40% do prêmio do seguro vem de acordos com associações, entidades, empresas, bancos e sindicatos. A estratégia permite que a Akad dialogue diretamente com os profissionais e ofereça condições personalizadas para cada perfil de parceiro.

N.F.

