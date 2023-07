A linguagem certa para o cliente digital

EXCLUSIVO – O ambiente digital transformou a forma das empresas se comunicarem com o cliente. Para ser mais assertivo nas respostas é preciso entender o que o consumidor deseja. Em um dos paineis do CQCS Insurtech & Inovação, o tema foi discutido pelas pessoas responsáveis pela comunicação, e que auxiliam o mercado a se aproximar da sociedade.

Cinthia Kato, Chief Marketing Officer da Icatu Seguros, contou que no final do século XIX, as pessoas passaram a se preocupar com o seu patrimônio. No início da década de 2000, a preocupação foi com o crescimento do patrimônio e, agora, as pessoas passaram a se preocupar com a sua vida. “Além das mudanças na mentalidade da sociedade, há uma nova variedade de canais de comunicação. Se antes a comunicação era passiva, ela evoluiu para um diálogo, ouvindo o que o consumidor quer saber, um olhar comportamental. Ainda temos que contar com a força do poder do algoritmo, principalmente em termos de ‘pessoalização’ dos negócios e da comunicação”.

Simone Cesena, diretora de marketing da SulAmérica, afirmou que o Brasil é o terceiro pais do mundo em termos de conexão; o 1º país da América Latina. O consumo de mídia social mensal é de 46 horas, com 3,5 bilhões de buscas por dia. A busca por seguros é quase 4 x maior que a busca por empréstimos e 70% das pessoas já fazem as buscas com intenção de consumo.

Simone enfatizou que é parte do trabalho da seguradora captar informações no digital e entregar para que os corretores trabalhem estes leads. “Já conseguimos gerar mais de 300 mil leads. Hoje, mais de 5 milhões de PME’s já estão no whatsapp, que é o app mais utilizado no Brasil. O mais importante é falar com o público certo no momento mais propício para o cliente”.

Alexandre Nogueira, diretor de marketing da Bradesco Seguros, informou que o Brasil está entre as 10 nações que mais acessam as redes sociais. A presença da seguradora no Tik Tok foi a forma de atingir um público em formação. “Se não for assim, estaremos fora do jogo”, declarou.

O mundo é physigital e a recomendação para todos é estudar o público e a sua jornada diária, para falar com ele em qualquer lugar, da forma mais adequada.

“As pessoas já são 5.0 e precisamos estudar o novo mundo. O Grupo Bradesco Seguros é um ecossistema de seguros em prol das “pessoas”. O importante é praticar o ato de escuta ativa, que temos feito ao longo de tempo. Temos uma responsabilidade enorme porque um mundo sem seguro existe, mas é preciso criar condições para que as pessoas construam novas pontes”, alertou Nogueira, citando a escritora Marta Angelou.

As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez, ou que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir Maya Angelou

Kelly Lubiato

Revista Apólice