Zurich realiza mudanças em filiais para receber corretores

Nos últimos meses, algumas filiais da Zurich passaram por mudança de endereço, com uma completa reestruturação e repaginação dos ambientes físicos da companhia, visando a melhor experiência para colaboradores, corretores e clientes em diversas regiões do Brasil.

A mudança física de dez Filiais em diferentes regiões do país, encerra as operações em pontos comerciais de rua. Com isso, todas as filiais da seguradora estão, agora, localizadas em edifícios empresariais. Além disso, a nova identidade visual está aplicada nos espaços físicos, seguindo o mesmo conceito de rebranding já adotado para a matriz da seguradora em São Paulo.

Até o momento, passaram pelas mudanças as filiais de Caxias do Sul, Piracicaba, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Bauru, Chapecó e Maringá. Joinville deve ficar pronta no início do segundo semestre, quando a companhia também planeja realizar eventos de inauguração em cada uma das filiais.

Objetivo é deixar os espaços mais modernos, aconchegantes e adaptados ao perfil open space (espaço aberto, em português), um conceito arquitetônico em que os escritórios são formados por ambientes sem paredes internas ou grandes divisórias.

A transformação das filiais busca refletir os valores da companhia e estimular a colaboração, criatividade e a prática dos três comportamentos-chave que espelham os valores e visão de futuro da companhia de “criar juntos um futuro melhor”: clientecentrismo, autonomia e agilidade.

“Os espaços foram concebidos para oferecer tudo o que os colaboradores precisam. A ideia é proporcionar maior interação entre os profissionais e permitir uma comunicação mais eficiente, contribuindo para maior produtividade.”, comenta Carlos Toledo, Diretor Executivo de Pessoas & Cultura da Zurich.

Já Marcio Benevides, diretor Executivo de Distribuição da companhia, afirma que além de proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos colaboradores da seguradora em diferentes partes do país, as mudanças também visam reforçar o foco na expansão geográfica da companhia, aproximando a seguradora dos corretores nesse novo ciclo de crescimento da empresa.

“A Zurich está investindo em suas instalações físicas porque também quer estar presente no dia a dia dos nossos parceiros. Queremos que os corretores de todo o país contem com espaços modernos, que proporcionam interações humanizadas e próximas com o nosso time. Queremos que desenvolvam seus negócios e aprofundem o relacionamento junto às nossas equipes com excelência, sempre que desejarem”, complementa o executivo.

Confira os novos endereços das filiais da seguradora:

Filial Bauru

Avenida Getúlio Vargas, 22 – 15º andar, salas 1501 e 1502

Parque Jardim Europa, Bauru – SP.

Tel: (14) 3223-3211

Filial Belo Horizonte

Avenida Getúlio Vargas, 1420 – 5º Andar

Savassi, Belo Horizonte – MG

Tel: (31) 3219-3933

Filial Caxias do Sul

Rua Alfredo Chaves, 1208 – 4º Andar, salas 406 e 407

Centro, Caxias do Sul – RS

Tel: (54) 3021-2233

Filial Chapecó

Avenida Porto Alegre, D – 427 – 4º andar, sala 407

Centro, Chapecó – SC

Tel: (49) 3328-8442

Filial Divinópolis

Rua São Paulo, 335 – 2º andar, sala 208

Centro, Divinópolis – MG

Tel: (37) 3222-0966

Filial Ipatinga

Rua Palmeiras, 718 – 7º andar, sala 706

Horto, Ipatinga – MG

Tel.: (31) 3824-7360

Filial Joinville

Rua Blumenau, 64 – sala 501

Centro, Joinville – SC

Tel: (47) 3445-1311

Filial Maringá

Avenida Carneiro Leão, nº 563 – 13° andar, salas 1306 A e 1306 B

Zona 1, Maringá – PR

Tel: (44) 3029-8686

Filial Piracicaba

Avenida Independência, 1840 – 12º Andar, sala 1201

Cidade Alta, Piracicaba – SP

Tel: (19) 3435 4581

Filial São José do Rio Preto

Rua Emílio Trevisan, 655 – 6º andar, salas 605 e 606

Bom Jardim, São José do Rio Preto – SP

Tel: (17) 3232-2277

N.F.

Revista Apólice