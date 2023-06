Zurich oferece assistência técnica autorizada para eletrodomésticos

Clientes do Zurich Residência agora contam com um novo serviço de assistência residencial. O objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência ainda mais completa e tranquila para protegerem seus lares.

A partir de agora, o cliente que precisar acionar a cobertura de danos elétricos terá à sua disposição toda a rede referenciada de assistência técnica especializada da seguradora, serviço logístico para eletros de grande porte, garantia de reparos, prazos controlados e parcelamento da franquia.

“A Zurich é uma empresa multiproduto e isso nos permite pensar em soluções conjuntas. Como líderes no segmento de afinidades, administramos uma das maiores redes de assistências técnicas do mercado segurador, atuando em todas as regiões do país, além de possuir parceria com os principais fabricantes de eletrodomésticos. São quase 300 mil clientes atendidos por ano com alto índice de satisfação”, afirma Ismael Andrade, superintendente de Seguros Massificados da seguradora. “Agora, estamos disponibilizando toda essa estrutura e expertise para o seguro residencial”.

Segundo Fabio Santos Silva, superintendente de Sinistros da companhia, o procedimento tradicional no mercado é que, em caso de necessidade, o cliente seja responsável por encontrar uma assistência técnica para avaliação dos danos ao aparelho e emissão de um laudo técnico. Com base neste documento, a seguradora então realiza o reembolso dos custos de reparo diretamente ao cliente.

“A nova oferta da Zurich é um diferencial significativo no mercado e demonstra o nosso compromisso em fornecer aos clientes a melhor experiência. Queremos estar ao lado dos clientes em todas as etapas da sua jornada, oferecendo um atendimento personalizado e soluções que se adequem às suas necessidades específicas”, pontua o executivo.

Como funciona

Com o novo serviço da Zurich, o cliente que tiver danos elétricos em aparelhos da linha branca (eletrodomésticos), marrom (eletroeletrônicos), informática ou celular cobertos pela sua apólice pode acionar o seu seguro pelo call center ou pela Laiz, assistente virtual da seguradora. Na sequência, ele receberá os dados da assistência que irá atendê-lo e será informado sobre a modalidade logística.

“Para produtos de pequeno porte, o cliente leva o produto até a assistência; para produtos de grande porte, a assistência vai até o cliente”, destaca Silva.

A seguradora já tem 15% de adesão de clientes e corretores na utilização da rede de assistências referenciadas. A expectativa é que a companhia supere 50% de utilização até dezembro de 2023.

N.F.

Revista Apólice