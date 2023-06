Zurich é a seguradora oficial da 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de SP

A Zurich será a seguradora oficial da 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, considerada a maior do mundo. O seguro de responsabilidade civil concedido pela empresa, que tem cobertura para danos a terceiros, vai cobrir não apenas os trios do evento, que acontece no próximo domingo, 11 de junho, como também a 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que acontece no Memorial da América Latina, no dia 08 de junho.

Neste ano, a parada terá como tema “Queremos políticas sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade”, visando reforçar a importância de lutar pela proteção social da comunidade, exigir direitos e celebrar a diversidade. Após dois anos longe das ruas, por causa da pandemia da Covid-19, o evento voltou a atrair milhões de pessoas em seu percurso em 2022. Segundo a SPTuris, a parada é o evento que traz mais turistas internacionais para a cidade de São Paulo.

“A Parada LGBTQ+ de São Paulo é um dos maiores eventos de celebração da diversidade no mundo, que a Zurich está apoiando pois acreditamos que a igualdade de direitos e oportunidades é fundamental para uma sociedade justa e próspera. Estamos empenhados em contribuir para um mundo mais inclusivo, onde as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero”, destaca Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas & Cultura da companhia.

Diversidade na prática

Com o objetivo de estimular a cultura de diversidade e inclusão, a Zurich busca promover um ambiente de trabalho mais igualitário e sem preconceitos com diversos Grupos de Diversidade, entre eles o PRIDEZ, que aborda e desenvolve discussões sobre temas como respeito, aceitação e inclusão dentro do universo LGBT+. Integrantes desse grupo participarão do evento em um dos trios da parada.

Segundo Toledo, a atuação da seguradora é importante em um mês que tem por premissa trazer visibilidade para a causa, mas também é e precisa ser uma ação contínua. A companhia mantém parceria com a Transempregos, projeto de empregabilidade para pessoas transgêneras, além de com o Instituto Techmail, com quem desenvolve o projeto Talentos para o Futuro, que prepara jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

Agora, pela primeira vez, a empresa é uma das patrocinadoras da Feira DiverS/A, um evento de conexão e articulação de oportunidades entre estudantes e profissionais LGBT+ e empresas que promovem a diversidade e inclusão nos seus times. A participação garante à companhia o acesso a um banco de talentos por um ano, além de inclusão no ciclo de mentorias promovido pelo evento. Tudo com o objetivo de ampliar a diversidade em seus times.

“Queremos estar presentes como marca empregadora, representando uma empresa que fomenta a diversidade e que quer ampliar cada vez mais a participação da população LGBT+ dentro do nosso negócio”, enfatiza o executivo.

Durante o mês de junho, mês do orgulho LGBT+, a Zurich também promoverá ações internas para seus colaboradores. Esse ano haverá workshops, exibição de filmes para sensibilização, além de palestra com Gabriela Augusto, primeira pessoa trans a ser reconhecida como Under 30 pela Forbes Brasil e recentemente reconhecida como uma das 50 mulheres de Impacto na América Latina. Gabriela é Top Voice no LinkedIn e reconhecida como uma das influenciadoras em ESG/D&I mais relevantes do Brasil.

“Sabemos que o fomento à diversidade é uma jornada. Por isso, cada vez mais, queremos receber e desenvolver pessoas colaboradoras LGBT+. É nossa contribuição para a construção de um ambiente sem preconceitos e com oportunidades de crescimento para todos”, finaliza Toledo.

N.F.

Revista Apólice