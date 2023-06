Wiz Co lança programa de estágio exclusivo para pessoas negras

A Wiz Co lançou esta semana o Programa de Estágio Start, destinado exclusivamente para pessoas negras. As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de junho, pelo site do programa. A previsão de início do estágio é 1º de agosto de 2023.

São 14 vagas disponibilizadas para estudantes em São Paulo e Brasília dos cursos de graduação em Administração, Psicologia, RH, Economia, Marketing, Estatística, Matemática, Engenharias, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Software/Computação, dentre outras áreas correlatas.

Os estudantes interessados no estágio deverão ter a graduação do curso prevista para o segundo semestre de 2024, e disponibilidade de estagiar por 6 horas diárias. Os estudantes terão uma bolsa de estágio, e também contarão com benefícios como vale-transporte e vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e acesso à Wizity, a universidade corporativa da companhia.

A diretora de Gente e Cultura do Grupo Wiz Co, Carolina Bento, afirma que o Programa de Estágio tem a missão de desenvolver, capacitar e integrar profissionais ao mercado de trabalho, e com uma edição afirmativa, pretende-se trabalhar também para a equidade racial, promovendo assim a equidade por meio da inclusão. Além disso, proporciona aos colaboradores e estagiários um ambiente corporativo plural, diverso e inclusivo.

“A Wiz Co traz para o Programa de Estágio uma proposta afirmativa, voltada exclusivamente para pessoas pretas e pardas. Alinhada com o nosso propósito de assegurar empresas e pessoas, gerando impacto positivo nos negócios e na sociedade, entendemos que a representatividade e a inclusão são essenciais para a construção de um ambiente de trabalho mais inovador, o que é também o nosso compromisso”, ressalta.

