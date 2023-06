UnitedHealth Group Brasil lança segunda edição de Relatório ESG

O UnitedHealth Group Brasil, grupo de saúde e assistência médica diversificada constituído por cinco unidades de negócio (Amil, Amil Dental, Amil Cuidados Integrados, Amil Planos Individuais e Americas), reafirmou seu compromisso com as boas práticas ambientais, sociais e de governança ao lançar, nesta segunda-feira, 19 de junho, a segunda edição de seu Relatório ESG, relativo ao ano de 2022. Dividido em nove temas diretamente ligados às atividades da organização, ele detalha e torna pública a forma como a empresa realiza seus compromissos nesses aspectos.

Entre os principais pontos do documento, o Relatório informa que:

– Foi obtida uma redução de 52% no desperdício de alimentos nos restaurantes das unidades assistenciais da Companhia quando comparado com os resultados de 2021, através do projeto Desperdiçômetro. Com enfoque no consumo consciente, esse programa tem como meta a redução da perda de comida em até 18 gramas per capita por prato.

– Os pacientes passaram a contar com mais linhas de cuidado preventivo, como a de Câncer de Mama, que promove o acesso à mamografia para mulheres entre 50 e 74 anos, contribuindo para o diagnóstico precoce. Esse é um exemplo de priorização de investimento em cada segmento, um dos fatores que motivou a mudança realizada em 2022 na governança da companhia, com a instituição de cinco unidades de negócios.

– O UnitedHealth Group Brasil busca, frequentemente, promover impactos sociais relevantes, como ao estabelecer metas de Inclusão e Diversidade que criaram o compromisso de que 50% de todas as contratações de 2023 para os cargos que vão de Gerente Seniores a Diretores Executivos sejam de um grupo diverso: a partir de 50 anos, pessoas pretas ou pardas (autodeclaradas), mulheres, pessoas com deficiência ou LGBTQIAP+. Já para cargos do Executive ou Senior Leadership Team, 75% de todas as contratações de 2023 precisam ser de um grupo diverso.

– A empresa não deixa de cuidar de quem cuida de seus clientes ao buscar melhorar a experiência de suas 36 mil pessoas colaboradoras por meio de programas que geram laços significativos. Como o Projeto Toucas Afro, que disponibiliza esse equipamento nos tamanhos P, M e G nas unidades assistenciais e tenta tornar a experiência dos profissionais mais confortável, gerando bem-estar e sentimento de pertencimento.

“Acredito que o principal conteúdo do Relatório são os trechos que tratam do cuidado com os clientes – que são nossa razão de ser. O documento mostra como expandimos esse cuidado às pessoas, à sociedade e ao meio ambiente em 2022, promovendo um ecossistema acolhedor, seguro e diverso que propicia o desenvolvimento de potencialidades. E aponta ainda as nossas práticas em gerenciamento de riscos, sustentabilidade e suprimentos, bem como os investimentos, perspectivas futuras e os dados financeiros da empresa. Dessa forma, além de permitir uma autoavaliação da companhia em seus compromissos de ESG, possibilita que todos que se relacionam conosco se tornem colaboradores ativos da nossa jornada”, destaca o CEO do UnitedHealth Group Brasil, Ricardo Bottas.

O documento pode ser acessado no site da Amil (https://institucional.amil.com.br/relatorio-esg) e também no do Americas (https://www.americasmed.com.br/relatorio-de-responsabilidade-social).

N.F.

Revista Apólice