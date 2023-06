Tokio Marine apoia ONG de auxílio a população em risco social

Em mais uma ação social aliada a seu propósito ESG, a Tokio Marine agora é uma empresa amiga da Associação Beneficente Vivenda da Criança. A organização sem fins lucrativos atua na região de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista, e atende cerca de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, entre crianças, jovens e adultos.

Com o apoio da seguradora, a Associação vai oferecer alimentação para mais de 400 pessoas por dia, promover atividades culturais para crianças e adolescentes e contribuir para o desenvolvimento de ações territoriais na comunidade, como feiras de empreendedorismo, entre outras.

Para a diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Tokio Marine, Luciana Amaral, o apoio reforça a importância do trabalho essencial desenvolvido pela ONG na região com o menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de são Paulo. “As atividades realizadas há mais de 30 anos pela Associação Beneficente Vivenda da Criança são fundamentais para o combate à desigualdade social e promoção de oportunidades na região de Parelheiros. Estamos muito confiantes de que o nosso apoio vai contribuir para transformar a realidade local”, afirma a executiva.

A Associação Beneficente Vivenda da Criança é uma das 100 Melhores ONG’s do Brasil, de acordo com o Instituto Doar, e recebeu, este ano, o Selo de Confiança do Programa BTG Soma Educação e o Certificado Fellow Ouro – Melhor Performance em Gestão, Auditoria e Impactos da Rede Gerando Falcões. Entre as ações que a entidade promove em Parelheiros, estão o Centro da Criança e do Adolescente (CCA), que realiza o atendimento diário de 225 crianças e adolescentes no contraturno escolar, e o Serviço de Assistência Social à Família (SASF), pelo qual promove assistência social básica para 1.000 famílias em situação de risco e de vulnerabilidade social, idosos e/ou pessoas com deficiência.

O apoio à ONG integra o Tokio ESG, pilar estratégico que reúne as iniciativas sociais, ambientais e de governança da companhia com foco nas melhores práticas empresariais.

N.F.

