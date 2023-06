TEx amplia liderança feminina e conta com nova gerente Comercial

A TEx anunciou a chegada de Lara Caroline para o cargo de gerente Comercial da insurtech. A contratação vai ao encontro da nova estrutura da empresa, na qual a liderança feminina tem papel preponderante.

Para Emir Zanatto, CEO da companhia, a ampla experiência da executiva vai agregar valor e contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa. “Lara possui qualidades que impulsionam a geração de novos negócios, tem profundo conhecimento do mercado de seguros e habilidade para modelar essas novas oportunidades. Além do perfil de que incentiva a equipe a crescer e evoluir através da integração, eficiência e inteligência na gestão comercial”, destaca Zanatto.

Com formação em Gestão Comercial e Gestão de Marketing, Lara acumula 12 anos de experiência no setor, tendo trabalhado em empresas de diferentes segmentos, como corretoras, assessorias e consultorias de benefícios. “Ao longo da minha carreira, desenvolvi habilidades em gestão de vendas e equipes, prospecção, treinamento, cross-selling e upselling, além da preocupação recorrente com a captação de dados para um marketing estratégico, sempre com foco nas metas estabelecidas”, ressalta.

Em relação aos desafios que terá pela frente, a executiva destaca que ao longo de sua trajetória aprendeu que bons negócios são construídos com base na confiança. “São mais de 10 anos construindo boas relações comerciais e acredito que minha experiência e propósito estão alinhados aos da TEx, o que me deixa confiante para as conquistas que temos pela frente”.

Atualmente, impulsionada pela paixão por comportamento e tendências de consumo, Lara está cursando Psicologia. “Com mais de sete anos de experiência em gestão, minha paixão pelo mercado de seguros me motiva a fazer parte da sua revolução”, complementa ela. “Busco constantemente aprimorar meu conhecimento pessoal, pois acredito que o aprendizado é infinito. Estou sempre disposta a me dedicar para tornar esse mercado mais moderno e competitivo, encarando novos desafios com entusiasmo”.

N.F.

Revista Apólice