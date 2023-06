Tecnologia e customização ajudam na expansão do seguro residencial

De acordo com uma pesquisa da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), a contratação de novas apólices de seguro residencial no Brasil cresceu 25% entre 2017 e 2021. Tal cenário mostra que as proteções para casas e apartamentos estão ganhando cada vez mais importância e espaço no cotidiano das pessoas. Entretanto, apesar do progresso, dados da entidade mostram que apenas 17% dos lares têm algum tipo de seguro.

Diante disso, a Liberty Seguros, reforçou a importância de dois pilares para o desenvolvimento do setor no País: a customização e a transformação digital. Esses fatores têm se mostrado essenciais em outras frentes do mercado segurador e, se implementados por companhias que ofertam produtos e serviços para os lares, podem contribuir para a trajetória ascendente deste nicho.

“A Liberty tem se dedicado às ações digitais e a personalização em todas as etapas da jornada do cliente, pois entendemos que estes pilares são essenciais para diversas melhorias em todas as nossas frentes de atuação”, comenta Rodrigo Catanzaro, superintendente de Riscos Patrimoniais da seguradora. “No segmento dos seguros residenciais não é diferente. A crescente demanda por opções personalizadas e acessíveis para casas e apartamentos impulsiona a otimização de nossas ofertas e o desenvolvimento de ferramentas. Dessa forma, podemos satisfazer mais clientes e contribuir para o crescimento contínuo do setor”, completa o executivo.

Customização a favor do cliente

Trabalhar com modelos flexíveis de contratação e oferecer opções personalizáveis de seguro podem ser aspectos diferenciais para as companhias, além de uma boa alternativa para momentos de recuperação econômica, como o vivido atualmente no Brasil.

Com essa premissa, a Liberty acompanha de perto as necessidades dos consumidores e as possibilidades que podem ser ofertadas para cada perfil, dependendo do momento financeiro. Atualmente, a empresa trabalha com um portfólio completo para residência, com produtos competitivos para o mercado e ferramentas digitais para facilitar o dia a dia de clientes e corretores.

As opções da companhia englobam uma série de coberturas de despesas fixas e perdas de lucro devido a incêndio, que é específica para clientes que trabalham de home office. Além disso, os serviços se estendem a explosões de qualquer natureza, fumaça e queda de aeronaves, exigindo um período superior a 48 horas de interdição da residência para entrar em voga.

O trabalho remoto foi um dos fatores que influenciou o crescimento do mercado de seguros residenciais, pois, ao passar mais tempo em casa, a sociedade teve de olhar mais de perto para a segurança dos lares. Nesse contexto, a Liberty aprimorou alguns serviços para facilitar o dia a dia das pessoas nas casas e apartamentos, como a possibilidade de acionar e solicitar assistências emergenciais por meio do aplicativo da seguradora.

Tecnologia como agente de valor

A transformação digital do mercado de seguros está evoluindo positivamente nos últimos anos, e cada vez mais empresas estão aderindo ao formato omnichannel de vendas e atendimento. Unindo o fator da tecnologia à tendência de personalização de produtos e serviços, a Liberty anunciou em 2022 o lançamento do Meu Momento de Residência, plataforma 100% digital que democratiza a contratação de seguros para casas e apartamentos.

A ferramenta proporciona uma venda simples, rápida e alinhada aos momentos e patrimônios dos consumidores, além de facilitar o entendimento e a escolha de seguros residenciais e proporcionar uma venda ágil e customizada às necessidades dos clientes. Com ela, os usuários têm três opções de pacotes diferentes, podendo pagar até menos de um real por dia e planos pré-selecionados pelos próprios corretores: o Conforto Essencial, Conforto Standard e Conforto Extra.

Além disso, por meio da Meu Momento Residência, os segurados efetuam o pagamento parcelado no cartão de crédito de forma segura diretamente na ferramenta e têm direito a indenização sem depreciação e desconto de 5% para aqueles que já têm seguro auto contratado com a Liberty.

A solução ainda traz oportunidades de negócios para os parceiros, que podem utilizá-la como canal de vendas. Cada corretor recebe um link para personalizar a sua loja, na qual podem customizar os pacotes de coberturas e assistências. Com a loja pronta, os profissionais podem compartilhar seus links com os potenciais clientes e disponibilizar todas as cotações e detalhes dos produtos por meio da plataforma.

