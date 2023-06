Tarcísio Godoy deixa diretoria da ENS

Compartilhar no

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) comunicou que Tarcísio Godoy não é mais o diretor geral da Instituição. O período de transição será conduzido pelo presidente Lucas Vergilio, juntamente com os demais membros da diretoria, a fim de garantir que os projetos em curso tenham continuidade e que não haja qualquer contratempo.

Com experiência nas áreas de Seguros, Previdência, Finanças e Governo, Godoy chegou à ENS em fevereiro de 2019, com a missão de aumentar a participação da Escola no mercado.

Sua gestão foi marcada por um reposicionamento mercadológico e pela aproximação com os diversos agentes do setor de seguros, movimentos que renderam a criação de cursos, de parcerias e a implantação de novos projetos.

Em comunicado, a ENS agradece a contribuição de Godoy e desejou pleno êxito na nova etapa de sua vida profissional.

N.F.

Revista Apólice