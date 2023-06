Susep realiza reunião com a AB Insurtech

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) se reuniu na última sexta-feira, 16 de junho, com a AB Insurtech (Associação Brasileira de Insurtech). Compareceram o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, e a diretora-presidente da AB Insurtech, Bárbara Possignolo, além de outros representantes das duas instituições.

O encontro faz parte da agenda da autarquia, que vem realizando diálogos com os principais atores do setor de seguros, buscando colher contribuições para o desenvolvimento do setor.

Na reunião, o superintendente da Susep destacou a importância da inovação para a ampliação do acesso ao seguro e para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento, calcado em produção de tecnologia, gestão de riscos e criação de novas empresas com grande valor agregado.

“A aplicação de inovação no mercado, buscando resolver as demandas tecnológicas articuladas aos riscos e interesses seguráveis, tem o potencial de ampliar o quantitativo de possíveis novas empresas e produtos, aumentando também o escopo de públicos atendidos. Isso é mais do que um simples caminho de evolução do mercado de seguros, é um modelo de desenvolvimento moderno e inclusivo, realizado em conjunto pelas empresas, pelo Estado e pelos consumidores”, disse Octaviani.

N.F.

Revista Apólice