Susep lança painel de dados do Sandbox

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de lançar o Painel do Sandbox, um dashboard produzido a partir de dados contábeis referentes às empresas participantes do projeto Sandbox. Nele, é possível consultar informações sobre evolução de prêmios, sinistros e provisões técnicas ao longo do tempo, podendo segregar os dados por empresa e por período.

De acordo com a Resolução CNSP nº 381/2020, as empresas participantes do sandbox regulatório devem cumprir todas as Leis e Decretos pertinentes às operações de seguros e as demonstrações financeiras deverão estar de acordo com o previsto na Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). Os arquivos contábeis devem ser enviados em até 30 dias corridos após o término do semestre e o painel será, portanto, atualizado no segundo mês após cada semestre.

O novo painel apresenta, de forma dinâmica, as informações enviadas semestralmente pelas empresas do sandbox, conforme definido no manual de envio de dados aplicável às empresas participantes do projeto, e consolida as informações que anteriormente eram disponibilizadas ao público geral de forma segregada.

O Sandbox Regulatório

O Sandbox é um ambiente regulatório experimental que incentiva a implantação de projetos inovadores em produtos e/ou serviços a serem ofertados no âmbito do mercado de seguros e que sejam desenvolvidos ou oferecidos a partir de novas metodologias, processos, procedimentos, ou de tecnologias existentes aplicadas de diversos modos.

As sociedades participantes do Sandbox podem testar, sob a supervisão da Susep, novos produtos, serviços ou novas formas de prestar serviços tradicionais. A entidade, com isso, pode avaliar os benefícios e riscos relacionados a cada inovação e a necessidade de realização de ajustes, seja no modelo de negócios ou mesmo na regulamentação vigente.

Para o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, a experiência da autarquia foi muito proveitosa: “Foram avaliados 11 projetos no primeiro edital e 21 no segundo, normativos adaptados à realidade dessas empresas foram desenvolvidos e aplicados. Dessa iniciativa, até o momento, tivemos uma empresa se transformando em seguradora plena e outras tantas acumulando muito conhecimento e experiência, extremamente valiosos para seus próximos passos.”

Segundo Octaviani, a inovação tecnológica na atividade de seguros é essencial. “Com o Sandbox, a autarquia desenvolve seu papel indutor de novas empresas ou produtos. Adicionalmente, a Susep tem se habilitado tecnologicamente para melhorar sua função reguladora, em programas como o SRO e o Open Insurance”, destaca o superintendente.

A entidade vem analisando os resultados dos primeiros editais e já se prepara para futuras edições do Sandbox. Entre os pontos positivos do projeto, destaca-se a possibilidade de inovação no mercado de seguros, com a manutenção das principais salvaguardas regulatórias. Sobre um terceiro edital, Octaviani comenta: “Vamos buscar as mais diversas dimensões de desenvolvimento e aplicação de inovação tecnológica no mercado de seguro, não somente com o objetivo de criar novas seguradoras, mas buscando resolver as demandas tecnológicas articuladas aos riscos e interesses seguráveis, o que amplia em muito o espectro de possíveis novas empresas e produtos”.

Central de Painéis

Os painéis de dados da Susep possibilitam a localização independente de dados, contendo informações relevantes sobre o setor de seguros, que ajudam a construir uma relação de transparência, e proporcionam tranquilidade para a compra dos produtos e serviços.

Para acessar a Central de Painéis da Susep, basta clicar no link.