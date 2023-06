Susep divulga Síntese Mensal com dados do setor até abril

Compartilhar no

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de abril. O documento é produzido pela entidade, com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas à autarquia.

A arrecadação do setor supervisionado, no acumulado até abril de 2023, alcançou R$ 117,48 bilhões, o que representa um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período de 2022.

A edição traz ainda o detalhamento dos valores que retornam à sociedade através dos produtos de seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Nesse primeiro quadrimestre do ano de 2023, o setor retornou à sociedade, por meio de indenizações, resgates e sorteios, um total R$ 76,04 bilhões.

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, destaca a importância da divulgação dos dados: “O mercado de seguros, previdência e capitalização é um precioso patrimônio nacional, como prescreve a Constituição Federal. Boa informação sobre esse mercado é uma premissa para que ele funcione bem e cumpra suas funções da melhor maneira possível”, afirmou.

Os seguros de danos tiveram alta de 16,8% na arrecadação de prêmios até abril de 2023 em relação ao primeiro quadrimestre de 2022. Na linha de negócios do seguro auto, os prêmios atingiram um valor de R$ 17,4 bilhões no acumulado até o quarto mês de 2023, representando uma alta de 22,0% comparado ao mesmo período de 2022.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu R$ 9,21 bilhões até abril. O valor corresponde a uma alta de 11,3% em relação ao ano de 2022. Já o seguro viagem teve um montante acumulado de R$ 0,27 bilhão em prêmios no primeiro quadrimestre de 2023, representando um crescimento de 20,5% em relação ao mesmo período de 2022.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de abril. O documento pode ser acessado no site da entidade. Para consultar os dados da autarquia de forma mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

N.F.

Revista Apólice