Susep debate sobre o combate às associações de proteção veicular

A Susep (Superintendência de Seguros Privados), representada pelo coordenador de Fiscalização de Conduta de Seguros Massificados, Pessoas e Previdência, Gabriel Costa, participou de webinar organizado pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) sobre o combate às associações de proteção veicular para a defesa do consumidor. O encontro, virtual, foi realizado na última quinta-feira, 22 de junho.

O evento também contou com a participação de representantes do Procon e do mercado legalizado de seguros. Durante o debate, os participantes destacaram os impactos para o consumidor em relação às associações de proteção veicular, que atuam à margem do mercado regulado pela Susep.

Em sua fala, Costa destacou a importância desses espaços de debate e da reflexão sobre o tema para que seja possível encontrar soluções que atendam os interesses dos consumidores. O coordenador também abordou o papel da Susep como regulador e fiscalizador do setor com o objetivo de garantir a proteção do cidadão.

“Há uma série de regras que visam dar ao consumidor garantias de que seus direitos serão observados, como requisitos de solvência, exigências de capital mínimo para ingresso no mercado, os administradores precisam ser pessoas ilibadas e experientes, há disciplina de prazos, exigência de transparência, entre outros”, afirmou.

