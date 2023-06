Susep amplia agenda de diálogos e realiza reunião com a Fenaber

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizou, ontem, 01 de junho, como parte da agenda de diálogos da autarquia, reunião com a Fenaber (Federação Nacional das Empresas de Resseguros).

Na reunião, estiveram presentes o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, o presidente da Fenaber, Paulo Cesar Pereira Reis, entre outros representantes das duas instituições.

O superintendente da Susep comentou sobre a importância da reunião com a Federação, representante das empresas de resseguros: “O diálogo com os resseguradores será constante, sempre buscando contribuições para o crescimento e desenvolvimento não só do mercado de resseguros, mas do setor como um todo”, afirmou Octaviani.

