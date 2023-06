SulAmérica patrocina o 1º Simpósio de Seguros do Interior do RN

A SulAmérica foi patrocinadora do 1º Simpósio de Seguros do Interior do Rio Grande do Norte. O evento, promovido pelo Sincor-RN (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte), aconteceu em Mossoró, no dia 15 de junho, e reuniu mais de 120 corretores do Estado e do Ceará.

O objetivo principal do simpósio foi discutir as oportunidades de negócios identificadas na região, consolidando-se como o maior evento do setor na localidade. Durante o encontro, diversos temas foram abordados, trazendo insights valiosos para os participantes. “Este foi um importante momento para mostrar o potencial do mercado de seguros da macro região de Mossoró,” pontuou Jaques Andrade, presidente do Sincor-RN.

No painel intitulado “Oportunidades e Inovações no Mercado de Seguros”, Raphael Cunha, superintendente Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste da SulAmérica, participou como palestrante, representando o presidente do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), Ronaldo Dalcin, que não pode comparecer. Ele destacou a robustez da economia local e ressaltou a missão e o propósito dos corretores em disseminar a cultura do seguro para proteger a sociedade, as empresas e as famílias.

Durante sua apresentação, Cunha abordou não apenas as oportunidades disponíveis para os corretores de seguros, mas também a importância de estarem preparados, utilizando a tecnologia a seu favor e mantendo um enfoque humanizado. Ele ressaltou a relevância de proteger empresas e pessoas, principalmente por meio de soluções em seguros de Vida, como os serviços de telemedicina e a cobertura Funeral. Além disso, enfatizou a importância do uso da inteligência artificial e a atuação do corretor de seguros no mundo digital.

O painel também contou com a participação dos executivos Jaques Furtado, presidente do Sincor-RN; Edvan Gomes, presidente do Sincor-PB (Sindicato dos Corretores Seguros da Paraíba); Stênio Max, presidente da CDL Mossoró (Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró), diretor da Nossa Corretora de Seguros e gestor da Lojacorr RN, além do secretário de planejamento Franklin Felizardo.

N.F.

Revista Apólice