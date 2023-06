SulAmérica dá a largada na PRA Super Campeões 2023

A SulAmérica lançou o novo Programa de Reconhecimento ao Corretor, o PRA Super Campeões 2023. A campanha reconhecerá os melhores desempenhos em vendas ao longo do ano, desafiando os seus cerca de 37 mil parceiros a gerar ainda mais negócios em todos os segmentos de atuação da companhia: Saúde, Odonto, Vida, Viagem, Previdência e Investimentos.

Dessa vez, o programa de incentivo, que acontece desde 2011, apresenta mudanças em seu modelo de reconhecimento para trazer um formato ainda mais abrangente e engajador. Neste ano, a campanha premiará mais de mil corretores parceiros, o maior número de ganhadores da história. Em 2022, foram 249 corretores contemplados no PRA.

“Trouxemos novidades ao PRA deste ano. Inovamos para um modelo mais abrangente, regionalizado e com premiações recorrentes. O que já era bom ficou ainda melhor! Agora, serão mais de mil premiados em todo o Brasil, que poderão desfrutar de grandes shows e eventos com experiências exclusivas, além da tradicional viagem para um resort nacional. E, estreando em nosso show, teremos o PRA Super Vendedores, uma campanha exclusiva para este público”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica.

PRA Super Campeões 2023: entenda a dinâmica

Desafios Bimestrais com experiências completas em shows e eventos de grande prestígio.

Serão três desafios até dezembro de 2023 e trezentos pares de ingressos. O primeiro desafio já está valendo para as vendas de junho a julho e premiará 100 corretores com pares de ingressos para três grandes shows, que acontecerão em São Paulo.

Campanha Anual: Viagem para um resort nacional.

A segunda forma da premiação é por meio da campanha anual, que considera a produção de janeiro a dezembro de 2023 e reconhecerá os 180 corretores mais bem colocados no ranking de vendas com uma viagem mais acompanhante que acontecerá em 2024.

PRA Super Vendedores 2023

Outra novidade da edição é uma campanha exclusiva para os vendedores, com premiações mensais (de julho a novembro). Cada desafio reconhecerá os 3 melhores vendedores das 50 concessionárias de Saúde com a maior quantidade de vidas novas no período. Serão mais de 150 vendedores premiados com pares de ingressos em cada desafio para shows regionais, totalizando mais de 750 premiados na campanha A SulAmérica realizará um evento de entrega dos prêmios.

Todo o regulamento do PRA Super Campeões 2023 pode ser acessado no link.

N.F.

Revista Apólice